Митрополит Евгений: без смирения христианская духовная жизнь невозможна. Слово „смирение“ имеет в своей основе „мир“.(13)
Митрополит Таллиннский и всея Эстонии Евгений обратился ко всем православным в честь Рождества.
Возлюбленные о Господе архипастыри, досточтимые пресвитеры и диаконы, всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сёстры!
По великой Своей милости, Господь вновь сподобил нас праздновать глубоко таинственное и великое событие - Рождество Предвечного Сына Божия во плоти, пришедшего в мир ради спасения рода человеческого. Вновь звучат слова ангельского гимна: Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человеце благоволение! (Лк. 2:14), вселяющие в сердца всех верующих радость и надежду.
Сегодня мы вновь видим, как в бедных яслях лежит Младенец Христос, и, радуясь, склоняемся перед Ним. Приход в мир Спасителя не сопровождался фанфарами. Он родился посреди ночи в хлеву. Вот что говорит о рождении Христа блаженный Иероним Стридонский: „Всемогущий Бог спас нас не тогда, когда возгремел на Небесах, но тогда, когда заплакал как Младенец. Зачем я говорю вам обо всем этом? Потому что нас может спасти не внешнее величие и не гордыня, а смирение“.
Без смирения христианская духовная жизнь невозможна. Христианин должен учиться со смирением принимать скорби и боль, должен понимать тяжкое испытание сердцем, а не умом, и находить причину происходящего.
Слово „смирение“ имеет в своей основе „мир“. Это указывает на то, что смиренный человек всегда пребывает в мире с Богом, самим собой и другими людьми. Если мы в любых искушениях будем находиться под покровом Смирения, то найдём единственно правильное решение всех своих проблем. Христианское смирение часто путают с равнодушием. Но „бесстрастие“ и „бесчувствие“ - разные понятия. Бесстрастие, то есть полное предание себя воле Божией, – вот смирение. В душе всегда будет мир, если при любых обстоятельствах не предавать Бога и твёрдо отстаивать вечные христианские духовные ценности. Если же в душе человека поселилось безразличие ко всему происходящему или страх точит, или сковывает уныние, или буря шумит… – вот с этим жить тяжело.
Всякое испытание есть посещение Божие. Господь посещал нас на протяжении всего года, показав нам наши немощи. Но Он не оставлял нас и был рядом! И впредь, дорогие братья и сёстры, ничего не надо бояться – с нами Бог! Господь милосерден и не попускает испытаний, нам не полезных и превышающих наши силы! Но понимаем ли мы, что ни одно мгновение из прожитого нами времени больше никогда не повторится, и что за всё, что мы совершили, нам предстоит дать ответ перед Богом?!
Не пройдя серьёзных потрясений, человек не сможет укрепиться в вере и спастись. Сколько искушений и страданий пришлось пережить Христу, чтобы спасти всех нас! Пусть личный пример Спасителя служит нам подкреплением и утешением.
Окинув мысленным взором минувшее, мы можем многое осознать: не испытания бывают чрезвычайно сильными, а люди немощными. Но нельзя забывать великую евангельскую истину: сила Божия в немощи человеческой совершается! Все наши немощи, лишения и болезни лишь по видимости приводят нашу жизнь к оскудению. На самом же деле, Господь, смиряя, ведёт верующих христиан к духовному обогащению. Страданиями очищается душа от скверны. Пройдя испытания, человек по-новому начинает смотреть на многое, а особенно – на сакральное. Начинает понимать, что причащение Святых Христовых Таин надо ещё заслужить.
Рождество Христово – это радость напоминания, что Господь пришёл в мир, чтобы спасти нас от вечной смерти, что Он даёт нам время изменить свою жизнь и наполнить её смыслом. А смыслом этим является ожидание одной очень важной для каждого из нас встречи – встречи с нашим Небесным Отцом!
Святитель Василий Великий напутствует христиан: „Внимай, ибо ты путник, а не житель, ты идёшь, а не живёшь в этом мире, ты в пути, так не обманывайся же, чтобы сесть где-нибудь и сказать: „А здесь хорошо, останусь я тут!“» Наш путь – путь духовного возрастания. Да поможет нам Господь достойно пройти его! Воспрянем же от гнёта грехов, забот, печалей и скорбей и пойдём навстречу Родившемуся Христу!
Дорогие братья и сёстры!
Примите сердечные поздравления со светлым праздником Рождества Христова и Новолетием. Пусть милосердие, сострадание и любовь наполняют ваши сердца!
Возблагодарим Господа за все Его прежние милости и будем уповать, что Христос, Спаситель и Царь мира, поможет преодолеть все испытания и скорби, всякое несогласие, раздор и утвердит мир.