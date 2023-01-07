Митрополит Евгений: без смирения христианская духовная жизнь невозможна. Слово „смирение“ имеет в своей основе „мир“.

Возлюбленные о Господе архипастыри, досточтимые пресвитеры и диаконы, всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сёстры!

По великой Своей милости, Господь вновь сподобил нас праздновать глубоко таинственное и великое событие - Рождество Предвечного Сына Божия во плоти, пришедшего в мир ради спасения рода человеческого. Вновь звучат слова ангельского гимна: Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человеце благоволение! (Лк. 2:14), вселяющие в сердца всех верующих радость и надежду.

Сегодня мы вновь видим, как в бедных яслях лежит Младенец Христос, и, радуясь, склоняемся перед Ним. Приход в мир Спасителя не сопровождался фанфарами. Он родился посреди ночи в хлеву. Вот что говорит о рождении Христа блаженный Иероним Стридонский: „Всемогущий Бог спас нас не тогда, когда возгремел на Небесах, но тогда, когда заплакал как Младенец. Зачем я говорю вам обо всем этом? Потому что нас может спасти не внешнее величие и не гордыня, а смирение“.

Без смирения христианская духовная жизнь невозможна. Христианин должен учиться со смирением принимать скорби и боль, должен понимать тяжкое испытание сердцем, а не умом, и находить причину происходящего.

Слово „смирение“ имеет в своей основе „мир“. Это указывает на то, что смиренный человек всегда пребывает в мире с Богом, самим собой и другими людьми. Если мы в любых искушениях будем находиться под покровом Смирения, то найдём единственно правильное решение всех своих проблем. Христианское смирение часто путают с равнодушием. Но „бесстрастие“ и „бесчувствие“ - разные понятия. Бесстрастие, то есть полное предание себя воле Божией, – вот смирение. В душе всегда будет мир, если при любых обстоятельствах не предавать Бога и твёрдо отстаивать вечные христианские духовные ценности. Если же в душе человека поселилось безразличие ко всему происходящему или страх точит, или сковывает уныние, или буря шумит… – вот с этим жить тяжело.