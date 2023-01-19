Другие виды
19.01.2023, 17:07

Четырехкратный чемпион по картингу: машина летит 120 км/ч, мама очень боялась

 
Trofeo Margutti 2022 год (Италия), 1 место (Марк в желтом)
Trofeo Margutti 2022 год (Италия), 1 место (Марк в желтом)
ФОТО: Anastassia Dubnitski

Картинг — часто называют младшим братом Формулы-1. Многие элитные пилоты делали первые шаги в автоспорте именно с картинга. Корреспондент RusDelfi пообщался с одним из самых быстрых парней Эстонии - 14-летним Марком Дубинским и его мамой Анастасией, которые рассказали, как пришли в этот спорт (почти случайно), сколько стоит экипировка и машина (невероятно дорого) и где тренироваться в нашей стране зимой (лучше ехать в Италию).

Картинг подготавливает водителей к „большим гонкам“, развивает выдержку и концентрацию внимания, а также считается единственным видом автомобильного спорта, которым можно заниматься с детства.

Почему именно автогонки?

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RusDelfi
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