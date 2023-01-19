Четырехкратный чемпион по картингу: машина летит 120 км/ч, мама очень боялась

Картинг — часто называют младшим братом Формулы-1. Многие элитные пилоты делали первые шаги в автоспорте именно с картинга. Корреспондент RusDelfi пообщался с одним из самых быстрых парней Эстонии - 14-летним Марком Дубинским и его мамой Анастасией, которые рассказали, как пришли в этот спорт (почти случайно), сколько стоит экипировка и машина (невероятно дорого) и где тренироваться в нашей стране зимой (лучше ехать в Италию).