СМИ: российская группировка хакеров Cold River атаковала ядерные лаборатории США

Как утверждают журналисты, в августе-сентябре прошлого года хакеры из группировки Cold River попытались проникнуть во внутренние сети национальной лаборатории Брукхейвен в штате Нью-Йорк, Аргоннской национальной лаборатории в Чикаго и Ливерморской национальной лаборатории в Калифорнии. Все три лаборатории управляются министерством энергетики США.

В агентстве Рейтер установили, что связанные с хакерской группой люди пытались получить пароли от внутренних сетей учреждений, создавая фальшивые логин-экраны и отправляя электронные письма их сотрудникам. С какой целью они хотели взломать лаборатории, журналистам неизвестно. В министерстве энергетики США и российском посольстве в Вашингтоне не ответили на вопросы агентства.

Связь этих попыток атаки с группировкой Cold River подтверждают пять экспертов из индустрии кибербезопасности - хакеры оставили цифровые следы, которые ранее были связаны с Cold River.

Американское Агентство национальной безопасности и британский Центр правительственных коммуникаций не стали комментировать активность Cold River.

Что это за группировка

Активность Cold River значительно возросла с началом полномасштабного российского вторжения в Украину, отмечают опрошенные агентством эксперты по кибербезопасности. Первые кибератаки против американских лабораторий начались вскоре после прибытия миссии Агентства ООН по атомной энергетики (МАГАТЭ) на захваченную российскими войсками Запорожскую АЭС.

Целью миссии было обеспечить безопасность и по возможности установить демилитаризованную зону вокруг станции.

Cold River попала в поле зрения западных экспертов после атаки систем британского министерства иностранных дел в 2016 году и с тех пор, по мнению экспертов, участвовала в нескольких десятках информационных операций.