Министерство запустило программу для приобщения школьников из Ида-Вирумаа к эстонской культуре. Бюджет 400 000 евро

В этом году Министерство культуры в сотрудничестве с Эстонским центром национальной культуры и Образовательным кластером Ида-Вирумаа запустит программу послов культуры, в рамках которой учащиеся 6-12 классов школ Ида-Вирумаа и их учителя смогут приобщиться к эстонской культуре за пределами своего уезда.

„Все школы в Эстонии переходят на обучение на эстонском языке, но изменения должны произойти и в образе мышления. Помимо знаний, важно, чтобы дети воспринимали и ощущали себя частью многогранной эстонской культуры и единого чувства истории и общества. Благодаря культурно-образовательной программе дети и подростки Ида-Вирумаа смогут посещать различные культурные события и учреждения за пределами Ида-Вирумаа“, - сказала министр культуры Пирет Хартман.

„В рамках первой части программы для учителей эстонского языка и литературы, истории и обществознания, а также для руководителей по интересам будет организован информационный день, экскурсии в музеи, посещение театров и других учреждений культуры, расположенных в разных городах Эстонии, а также будет составлена программа для учащихся“, - сказала руководитель программы, специалист по культуре Эстонского центра национальной культуры в Ида-Вирумаа Анне Уттендорф.

„Во второй части программы эти же учителя повезут учеников своих школ на экскурсии по различным культурным местам Эстонии. В числе прочего, запланировано посещение молодежного праздника песни и танца, который пройдёт этим летом“, - добавила Уттендорф.

„Программа культурных послов — это прекрасная возможность для учащихся наших школ выехать за пределы уезда и познакомиться с разнообразной культурной жизнью Эстонии, а также повлиять на своих родителей, вдохновляя их открывать для себя интересные места по всей стране“, – сказала координатор Ида-Вируского образовательного кластера Керда Эйерт.

Бюджет программы составляет 400 000 евро.