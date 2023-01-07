Капитан молодежной сборной Эстонии по футболу перешел в топ-клуб Германии

18-летний Вахер, ранее выступавший за итальянский клуб „СПАЛ“, подписал контракт на три с половины года с клубом Бундеслиги и сейчас эстонский футболист находится на сборах с молодежной командой „Фрайбурга“ до 23 лет в Испании.

Вахер, является воспитанником „Нымме Юнайтед“, а в 2012 году он перешел в итальянский клуб „СПАЛ“. В составе молодежной команды „СПАЛа“ он стал чемпионом Италии до 18 лет.

Дублирующая команда „Фрайбурга“, где Вахер, так же сможет получить игровое время, играет в третьей сильнейшей лиге Германии. В прошлом сезоне они заняли 11-е место, а сейчас занимают пятое.

Основная команда „Фрайбурга“ занимает второе место в первой Бундеслиге. В прошлом году они заняли шестое место и гарантировали себе место в Лиге Европы, где уверенно вышли в плей-офф турнира.

На прошедшем осенью отборочном этапе молодежного чемпионата Европы 2023, Вахер помог молодежной сборной Эстонии до 19 лет в качестве капитана, обыграть Италию и Боснию и Герцеговину. Вахер был включен в состав сборной Эстонии до 21 года на балтийский турнир в ноябре, а так же был вызван в главную сборную страны.

„Рад поделиться новостью о том, что Андреас с нового года является игроком топ-клуба Германии „Фрайбург“ и вместе с молодежной командой (до 23 лет) уже находится на сборах в Испании.

Этот 3,5-летний контракт знаменует собой продолжение прекрасного 2022 года, когда Андреас стал чемпионом Италии (до 18 лет) в составе СПАЛ, вывел юношескую сборную Эстонии (до 19 лет) в элитный раунд, успешно дебютировал в молодежной сборной (до 21 года) и впервые был вызван в главную сборную“, — написал отец футболиста в социальных сетях.