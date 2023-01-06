Нарва не намерена решать вопрос с двумя советскими памятниками до мартовских выборов

Государственная канцелярия 3 января прислала в городскую управу Нарвы письмо о том, что два находящихся на территории города памятника, по мнению рабочей группы при Госканцелярии, являются не пригодными для публичного пространства. Государственная канцелярия предложила властям Нарвы прислать свое согласие на демонтаж памятников не позднее 15 января, однако, по словам мэра Нарвы, сейчас не время заниматься памятниками.

„Считаю, что этим вопросом надо заниматься после выборов в парламент. Потому, что вопрос памятников никак не является вопросом дискуссий перед выборами. Кроме того, зимой двигать эти памятники бессмысленно. И разумеется, это требует и обсуждения того, что мы дальше будем точно делать“, - заявила мэр Нарвы Катри Райк.

Она также отметила, что этот вопрос сначала надо обсудить в городской комиссии по историческому наследию. Председатель этой комиссии, оппозиционный депутат горсобрания Нарвы Алексей Евграфов опасается, что государство с этими памятниками поступит так же, как это было минувшим летом.

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