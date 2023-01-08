За рубежом
08.01.2023, 14:44

Delfi в Украине | Российский военнопленный: мы были изолированы и не знали, что творится, даже когда нам выдали оружие, не знали, куда нас везут

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Военнопленный Сергей
Военнопленный Сергей
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Российский военнопленный Сергей, который, кстати, родом из Горловки, в украинском плену оказался спустя 8 месяцев войны. Говорит, что его мобилизовали неожиданно, а отказаться он не мог - не было выбора.

- Как вы попали на войну?

- Мне сказали: „Или ты идешь, или идешь обратно в тюрьму. Выбирай“. У меня семья, у меня дочке было 2,2 года. 8 лет шла война, я никуда не лез. 27 мая 2014 году я вернулся из Брянска из командировки. Я поехал на трое суток, а оказался там на 8 месяцев, потому что потерял паспорт. Выехать на Украину я не мог. Обратился сам в ФМС, чтобы вывезли. 27 мая 2014 года я приехал с Брянска, а здесь уже была заварушка очень серьезная. Когда я приехал, были обстрелы. Никакого паспорта, ничего ты не получишь. 8 лет я работал, я занимался семьей.

- Сколько по времени вы воевали?

- Меня забрали 22 февраля. До 10 сентября я был на боевых. С 26 апреля по 10 сентября я был под Юрченково, это передовая.

- Много ваших товарищей погибло?

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