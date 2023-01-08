Delfi в Украине | Российский военнопленный: мы были изолированы и не знали, что творится, даже когда нам выдали оружие, не знали, куда нас везут

- Мне сказали: „Или ты идешь, или идешь обратно в тюрьму. Выбирай“. У меня семья, у меня дочке было 2,2 года. 8 лет шла война, я никуда не лез. 27 мая 2014 году я вернулся из Брянска из командировки. Я поехал на трое суток, а оказался там на 8 месяцев, потому что потерял паспорт. Выехать на Украину я не мог. Обратился сам в ФМС, чтобы вывезли. 27 мая 2014 года я приехал с Брянска, а здесь уже была заварушка очень серьезная. Когда я приехал, были обстрелы. Никакого паспорта, ничего ты не получишь. 8 лет я работал, я занимался семьей.