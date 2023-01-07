Delfi в Украине, ФОТО | Репортаж из лагеря российских военнопленных: в тепле, под защитой, с хорошей медициной и питанием(56)
Корреспонденты Delfi и Eesti Päevaleht посетили в Украине лагерь для российских военнопленных.
Этапом под душ
На территорию лагеря для военнопленных мы попадаем через проходную, где регистрируют наши документы. Паспорта и телефоны нужно там оставлять. Но мне дают возможность пронести смартфон, поскольку эту „экскурсию“ мы записываем в том числе и на видео.
После прохождения контроля оказываемся во дворике: прямо перед нами калитка, за которой находится лагерь, справа - ворота, через них этапом прибывают российские военнопленные.
Далее попадаем в здание, перед нами арочный металлодетектор, через который проходят все военнопленные. После контроля и досмотра они направляются под душ, при необходимости могут подстричься, ведь здесь есть своя парикмахерская. Если кто-то не хочет стричься или сбривать бороду, то администрация лагеря заставлять не будет. Затем военнопленных переодевают в робу, выдают нижнее белье.
Переодевают в том числе и потому, что зачастую военнопленные приезжают в рваной и непригодной для повседневной носки одежде. Если одежда нормальная, то ее складывают и хранят в соседнем помещении вместе с другими личными вещами военнопленных.
„Потом, когда они идут на обмен, эти вещи им возвращают“, - говорит Любомир, который показывает нам условия лагеря, в котором содержатся российские военнопленные. Любомир - заведующий канцелярией, но в его рабочие обязанности также входит общение со СМИ.
Карантин и попытка суицида
После того, как заключенные помылись и переоделись, их направляют в карантинный изолятор, в котором они находятся 14 дней.
Направляемся туда: выходим из здания, преодолеваем пару десятков метров и через очередные железные ворота попадаем на площадку в небольшом закрытом дворике с небом в клеточку. Площадку подметает один военнопленный.