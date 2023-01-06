Сказочный брак превратился в драму с захватом заложников

В начале декабря Õhtuleht опубликовала фотографии и видео позирующей с оружием молодой женщины.

Эта целившаяся из пистолета женщина — 24-летняя Бригита Антон, владелица салона красоты.

Статья называлась „Что заставляет дам все чаще брать в руки оружие?“, и в ней Антон говорила, что „умение обращаться с оружием несомненно делает тебя сексуальнее“.

Она хорошо знает, что такое сексапильность: ее бывший муж, Аймар Антон (51 год), управляет стриптиз-клубом The Score, что рядом с кругом Виру в Таллинне.

„Это была любовь с первого взгляда“, — говорит мужчина.

На YouTube можно посмотреть видеозапись их свадьбы, которая состоялась в марте 2017 года в роскошном отеле Hilton. Великолепная невеста в длинном белом платье с букетом красных роз. Шикарный джентльмен в синем костюме.

Вскоре у них родился ребенок.

Они жили жизнью, о которой большинство эстонцев могут только мечтать. У них был хороший дом, „Бентли“, „Мазерати“, „Мерседес-Бенц“, великолепные путешествия.

„Наш брак был похож на сказку, — говорит мужчина. — Много путешествий. Много совместных дел. Бригита была хорошей женой и матерью, пока жила со мной“.

В прошлом году Бригита еще делилась в социальных сетях фотографиями, на которых она улыбается и обнимает Аймара, в подписи к фото были сердечки и слова „Beautiful moments“ (“Прекрасные моменты“).

Однако несколько лет назад у женщины появилась подруга, влияние которой, как считает Аймар, плохо на ней сказалось. Отношения начали рушиться.

Началась пандемия. На странице Бригиты Антон в Facebook об этом периоде напоминают посты об ограничении свободы.

Сказка закончилась.

***

Бригита и Аймар теперь живут порознь, но вспышки их страстей превосходят все сюжеты латиноамериканских мыльных опер.