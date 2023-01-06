Виктор Левада о фотографии футболистов: Карпин — тренер сборной страны-агрессора, и точка!

Виктор Левада, украинский владелец одного из крупнейших футбольных клубов Эстонии, „Левадии“, вчера дал интервью Soccernet.ee, в котором сообщил, что планирует поговорить с работниками своего клуба о фотоскандале и узнать их отношение к русско-украинской войне.

„Россия — страна-агрессор, которая уничтожает украинские города, уничтожает украинский народ. Это террористическое государство. На данный момент Карпин ассоциируется у меня с агрессором, потому что он главный тренер сборной России“, — сказал Левада.

„Если кто-то в моем клубе поддерживает российскую агрессию и эту войну, как мы можем платить этому человеку зарплату? В таком случае я бы тоже спонсировал войну“.

Какая у вас была реакция, когда вы увидели фото?

Моя реакция была крайне негативной, и я ее уже высказывал!

Многие говорят, что спорт вне политики и не Карпин начал войну. Согласны?

„Спорт вне политики“ - это просто отговорка! Карпин - тренер сборной страны-агрессора, и точка!

После увиденного фото вы разговаривали с тренером вратарей молодежной команды „Левадии“ Артуром Котенко, если да, то что ему сказали?

Да, я говорил с ним и с Кругловым вчера вечером. Их мнение совпадает с моим и мнением клуба в целом!

Вы согласны с тем, что из-за этой ситуации у Васильева нужно отобрать капитанскую повязку?

Не я давал ему повязку и не мне ее забирать!

Оправдывает игроков тот факт, что они не знали, что там будет Карпин?

Они все взрослые и публичные люди и должны отдавать отчет своим поступкам.

Если бы Карпин публично высказался против войны, была бы такая же реакция на фото у общества?

Если бы Карпин высказался против войны, то он бы не был тренером сборной России.

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