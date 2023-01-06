Итальянский призер ЧЕ по фигурному катанию будет заниматься у Тутберидзе

„Думаю, ни для кого это уже не секрет, так как в интернете гуляет куча фотографий. Да, Даниэль приехал поработать, вчера даже на джаз приходил. Кстати, он подготовленный в танцевальном плане парень, что большая редкость для Европы“, — сказал Железняков.



На этой неделе совместное фото с Грасслем в ледовом дворце „Хрустальный“ в Москве опубликовал фигурист из группы Тутберидзе Арсений Федотов.



Грасслю 20 лет, он завоевал серебро чемпионата Европы 2022 года в Таллине. В нынешнем сезоне на его счету победа на этапе серии Гран-при в Шеффилде.



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