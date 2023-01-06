ОТ РЕДАКЦИИ | Предложение убрали, но противоречие осталось(7)
Закон о семейных пособиях в нынешнем виде оставляет противоречивое впечатление, но, несмотря на это, президент Карис его провозгласил.
Президент Алар Карис сегодня провозгласил закон о семейных пособиях. Рийгикогу принял закон в первоначальном виде 7 декабря 2022 года, но тогда Карис отказался его провозглашать, аргументируя тем, что одно из предложений в тексте закона противоречит Эстонской Конституции. На повторном чтении в парламенте это предложение просто убрали из тела закона, и сегодня Карис в общем-то провозгласил тот же самый закон, вызывающий большие противоречия: он мало что дает семьям с 1-2 несовершеннолетними детьми, но оказывает весомую денежную поддержку семьям, воспитывающих троих несовершеннолетних детей.
Главной проблемой нового закона является то, что он противоречит некоторым правилам „хорошего тона“ и моральным нормам в политике, которые не прописаны ни в Конституции, ни в каких-либо других юридических актах. Не секрет, что продавливанием этого закона партия Isamaa постаралась угодить некоторым бизнесменам, которые щедро их финансируют. Предприниматель Парвель Пруунсильд сам является отцом семерых детей и уже длительное время выступает за права для больших семей. В многодетности Пруунсильда ничего плохого нет, но со стороны это выглядит не очень хорошо: создается впечатление, что некоторые богатые граждане могут создать и купить себе любой удобный закон. И таким образом демократический строй начинает напоминать олигархический.
Иными словами, процесс принятия этого закона может дискредитировать политический строй в нашей стране. Поддержка многодетных семей хорошее дело, но вопрос заключается в том, почему такая поддержка необходима. Партия Isamaa аргументировала этот шаг тем, что такая мера поможет вызвать демографический рост в Эстонии. Но эта мера довольно сомнительная, если родители, которые уже воспитывают двоих детей, решат родить третьего, чтобы получить пособие в размере около 1000 евро в месяц. Маловероятно, что в нынешних условиях, учитывая инфляцию и сумашедший рост цен, закон о семейных пособиях станет сильным мотиватором для взрыва рождаемости в Эстонии. Да, те родители, которые давно планировали третьего ребенка, могут принять такое решение скорее, но так или иначе рост рождаемости будет незначительным.
Кроме того в реалиях, когда в сердце Европы полыхает огонь большой войны, от которого миллионы украинцев бегут в Европу, новым эстонским законом смогут злоупотреблять неграждане Евросоюза, находящиеся на территории ЕС благодаря статусу временной защиты. Они так же имеют право ходатайствовать о получении ВНЖ и, таким образом, стать получателями социальных выплат.
В настоящих реалиях, когда у многих жителей Эстонии едва получается спарвляться со своими финансовыми делами и держаться на плаву, необходима более гибкая система, чтобы поддерживать многодетные семьи. Каждый случай необходимо рассматривать индивидуально, ведь не всегда семьи с тремя и большим количеством детей нуждаются в социальном пособии. Ведь главные споносоры Isamaa отлично обходились до сегодняшнего дня без повышенных семейных пособий. И сейчас, когда продукты и услуги дорожают день ото дня, в пособиях нуждаются не только многодетные семьи, но и семьи, в которых воспитываются 1-2 несовершеннолетних ребенка. Распределение семейных пособий могло бы быть более справедливым, отвечающим реальным потребностям семей, а не только интересам спонсоров партии.
* Редакция RusDelfi приглашает к сотрудничеству авторов, имеющих собственное мнение по политическим, экономическим, социальным и культурным вопросам. Пишите нам на адрес rus@delfi.ee с пометкой „в рубрику мнений“!