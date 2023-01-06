ОТ РЕДАКЦИИ | Предложение убрали, но противоречие осталось

Президент Алар Карис сегодня провозгласил закон о семейных пособиях. Рийгикогу принял закон в первоначальном виде 7 декабря 2022 года, но тогда Карис отказался его провозглашать, аргументируя тем, что одно из предложений в тексте закона противоречит Эстонской Конституции. На повторном чтении в парламенте это предложение просто убрали из тела закона, и сегодня Карис в общем-то провозгласил тот же самый закон, вызывающий большие противоречия: он мало что дает семьям с 1-2 несовершеннолетними детьми, но оказывает весомую денежную поддержку семьям, воспитывающих троих несовершеннолетних детей.

Главной проблемой нового закона является то, что он противоречит некоторым правилам „хорошего тона“ и моральным нормам в политике, которые не прописаны ни в Конституции, ни в каких-либо других юридических актах. Не секрет, что продавливанием этого закона партия Isamaa постаралась угодить некоторым бизнесменам, которые щедро их финансируют. Предприниматель Парвель Пруунсильд сам является отцом семерых детей и уже длительное время выступает за права для больших семей. В многодетности Пруунсильда ничего плохого нет, но со стороны это выглядит не очень хорошо: создается впечатление, что некоторые богатые граждане могут создать и купить себе любой удобный закон. И таким образом демократический строй начинает напоминать олигархический.