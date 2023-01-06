Ушел из жизни экс-футболист „Челси“ и „Ювентуса“ Джанлука Виалли

Причиной смерти стали последствия рака поджелудочной железы. Экс-спортсмен долго боролся с онкологическим заболеванием, но в преддверии Рождества его состояние ухудшилось. Последние дни своей жизни Виалли провёл в больнице, пишет Чемпионат.

Виалли провёл 59 матчей в составе сборной Италии. С „Челси“ он становился победителем Кубка Англии, а также выигрывал Кубок обладателей кубков. В составе „Ювентуса“ итальянский форвард выигрывал Лигу чемпионов.

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