ФОТО | При пожаре в жилом доме погиб мужчина, причиной возгорания стала перевернутая вблизи плиты канистра с топливом

На момент прибытия спасателей одно из окон было разбито от жара и был слышен звук работающего дымового датчика. Спасатели сразу же проникли в дом, где обнаружили, что на кухне горел участок вокруг плиты, а на полу без признаков жизни лежал мужчина.

Обстоятельства указывают на то, что возле дровяной плиты опрокинулась пластиковая канистра с дизельным топливом, которая загорелась от летящей из очага искры и вызвала пожар. Быстрое распространение огня не дало мужчине с ограниченными физическими возможностями шанса спастись.

В 10:16 территория вокруг плиты была потушена, а распространение огня через подвесные потолки на чердак ограничено. Из-за жара оплавились заглушки на стенах кухни и коридора, обуглились дверные ручки. По предварительным данным, погибшим оказался 62-летний мужчина с ограниченными физическими возможностями, который проживал в этом доме.

Работы по тушению пожара были завершены в 11:08. На месте работали спасатели Мустлаской и Вильяндиской спасательных команд. По словам присутствовавшего на месте инспектора Романа Абубикирова, обстоятельства указывают на вышеупомянутый сценарий развития пожара с версией о перевернутой пластиковой канистре.

„В доме был дымовой датчик в исправном состоянии, он подал сигнал тревоги, но, видимо, огонь быстро распространился, воспламенив одежду мужчины, и это не дало ему возможности спастись“, — пояснил Абубикиров. „Погибший с трудом передвигался, и это могло стать причиной трагического окончания пожара“. Серьезных проблем, связанных с пожарной безопасностью, обнаружено не было – отопительные приборы были в порядке, помимо датчика дыма в доме имелся датчик угарного газа. К сожалению, этого оказалось недостаточно в условиях, когда человек не учитывает риски, связанные с хранением горючих веществ.

Спасатели настоятельно подчеркивают, что хранить легковоспламеняющуюся жидкость в помещении и вблизи открытого огня недопустимо и крайне опасно, ведь ее воспламенение приводит к очень тяжелым последствиям.

Сегодняшняя смерть от огня — вторая в этом году, во вторник вечером в результате пожара в доме в Пылвамаа погиб пожилой мужчина.