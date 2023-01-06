Выборы в Рийгикогу: Евгений Осиновский возглавил список Социал-демократической партии в Кесклинн, Ласнамяэ и Пирита

По словам Осиновского, контуром предстоящих выборов в Рийгикогу являются война в Украине и вызванные ей экономические трудности в нашей стране. „Безусловно, важно продолжать прежнюю внешнюю и оборонную политику, в центре которой – тесное сотрудничество с нашими партнерами и союзниками. Но в то же время мы должны сделать всё для того, чтобы людям в сложившейся социально-экономической ситуации хватало средств на достойную жизнь. Для социал-демократов увеличение доходов населения – одна из составляющих общественной безопасности“, – отметил Осиновский.

Отдельно он подчеркнул важность политики в сфере окружающей среды и климатической политики. Человеческую деятельность нужно вернуть в планетарные границы, что предполагает быстрое уменьшение выбросов парниковых газов в атмосферу, переход на возобновляемую энергию, восстановление экосистем и сокращение вырубки лесов.

„Только так мы сможем оставить нашим детям в наследство благоприятную жилую среду. И следующему составу Рийгикогу предстоит принять решения, необходимые для достижения климатических целей к 2030 году“, – сказал Осиновский.

Евгений Осиновский был депутатом трех последних составов Рийгикогу и министром образования и социальных дел в трех правительствах. С 2015 по 2019 год он возглавлял Социал-демократическую партию.

За Евгением Осиновским в списке кандидатов идут вице-мэры Мадле Липпус и Каарел Оя, журналист и депутат городского собрания Таллинна Марис Хеллранд, советник министра окружающей среды и депутат городского собрания Таллинна Кирилл Клаус, директор детского сада Südameke Маргит Хийет, гражданский активист Артем Дмитриев, активист ЛГБТ-сообщества Анетте Мялетъярв, журналист Анне Ветик, учитель и предприниматель Кристо Сийг, активист благотворительного фонда „Тепло сердец“ Виктория Ерофеева, гражданский активист Сийм Туйск, преподаватель Школы Ивики Мяги для детей с аутизмом Елена Петриляйнен, член Ласнамяэского районного совета Александр Вальдманн и актер Тыну Оя.