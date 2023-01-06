Убито более 500 мобилизованных: что известно о потерях России в Украине к январю

С первого дня войны Русская служба Би-би-си совместно с изданием „Медиазона“ (признано в России „иноагентом“) и командой волонтеров ведет поименный список потерь российских военнослужащих в Украине. На 6 января нам удалось подтвердить информацию о 11 009 погибших солдатах и офицерах.

Мы опираемся только на подтвержденные сообщения о гибели, поэтому собранные данные не отражают реальный уровень потерь. Мы предполагаем, что наш список может содержать по меньшей мере на 40-60% меньше имен погибших, чем реально захоронено в России. К такому выводу мы пришли, изучая обстановку на кладбищах в более чем 60 российских населенных пунктах.

Следовательно, по наиболее консервативной оценке, потери российской армии и Росгвардии в Украине могут составлять более 22 тысячи человек.

Общие безвозвратные потери России (то есть число тех, кто выбыл из строя по причине ранения, смерти или пропал без вести) могут составлять по меньшей мере 99 000 человек.

Эта цифра получена на основе наблюдений Центра военно-морского анализа США, согласно которым на каждого погибшего российского военного в ходе войны в Украине приходится в среднем около трех с половиной раненых. В эту цифру не входят те, кто воевал на стороне России в составе „народных милиций“ Донецка и Луганска.

Гибель мобилизованных

Из открытых источников нам известно о смерти 539 мобилизованных россиян. В это число не входят военные, погибшие при обстреле Макеевки 1 января.

К 3 января 2023 года минобороны России признало гибель 89 россиян в Макеевке (упоминание о том, что они были мобилизованными, было в первом сообщении, но потом исчезло). И украинские журналисты, и российские провоенные блогеры, говорят о том, что число убитых может идти на сотни. Поскольку фамилии погибших пока не известны, мы не учитываем эти данные в наших подсчетах.