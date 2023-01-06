Новый вариант коронавируса Covid XBB.1.5: опасен ли он и что о нем нужно знать

В среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что с точки зрения роста и распространения у варианта XBB.1.5 больше перспектив, чем у остальных вирусных вариантов, известных ученым до сих пор.

„Часть генома одного вируса слилась воедино с фрагментом другого - и дальше он начал распространяться уже в таком виде“, - объясняет он.

По словам сотрудника Института Юэна Харрисона, скорее всего XBB.1.5 появился в результате заражения кого-то из пациентов сразу двумя различными вариантами „Омикрона“.

В Институте Сенгера под Кембриджем генетики еженедельно расшифровывают не менее 5000 образцов вирусного генома, пытаясь не упустить появление новых вариантов.

По словам Баркли, эти изменения в геноме вируса можно сравнить со ступеньками эволюционной лестницы: развиваясь, вирус находит новые способы обходить защитные механизмы организма хозяина.

Профессор Имперского колледжа Лондона Уэнди Баркли говорит, что у XBB.1.5 есть мутация, известная генетикам как F486P, которая восстанавливает способность вируса проникать в клетки, не потеряв при этом способности ускользать от нашего иммунитета. Это облегчает распространение вируса.

У XBB была мутация, которая помогала ему „пробить“ иммунную защиту организма, но ровно та же мутация снижала способность вируса проникать в клетки человека.

Сам XBB.1.5 произошел от XBB, который начал циркулировать в Великобритании в сентябре 2022 года, но органы здравоохранения не нашли достаточных причин, чтобы классифицировать его как „вызывающий озабоченность“.

Является ли XBB.1.5 более заразным или опасным, чем более ранние варианты?

Считается, что симптомы XBB.1.5 аналогичны симптомам предыдущих версий „Омикрона“, но утверждать это наверняка еще слишком рано. Симптомы большинства людей напоминают обычную простуду.

„Омикрон“ породил множество подвариантов, которые еще более заразны, чем оригинал.

Это еще одна разновидность доминирующего сейчас во всем мире коронавирус ного варианта „Омикрон“, который, в свою очередь, появился в конце 2021 года, вытеснив более ранние мутации вируса - „Альфу“, „Бету“ и „Дельту“.

В то же время ВОЗ подчеркивает, что нет никаких оснований считать этот подвариант более серьезным или вредоносным, чем обычный „Омикрон“.

В ВОЗ заверили, что будут внимательно следить за лабораторными исследованиями, больничными данными и статистикой заражений XBB.1.5, чтобы лучше понять, какое влияние эта инфекция оказывает на заболевших.

Где распространяется XBB.1.5?

По оценкам экспертов, в США более 40% новых случаев заражения коронавирусом вызваны именно XBB.1.5, что делает его в стране доминирующим вариантом.

Притом что еще в начале декабря на него приходилось всего 4% случаев заражений, то есть XBB.1.5 быстро обогнал предыдущие разновидности „Омикрона“.

В последние недели количество госпитализаций в связи с заражением Covid-19 в США начало расти, и власти страны вновь развернули программу бесплатной проверки на вирус.

Может ли вспышка XBB.1.5 случиться в Британии?

Сложно сказать с определенностью, но такая перспектива кажется возможной. В 2022 году Великобритания пережила пять волн „Омикрона“, и дальнейшие всплески заболеваемости неизбежны.

По данным Института Сенгера, по состоянию на 17 декабря в Великобритании вариантом XBB.1.5 был вызван лишь каждый 25-й случай заражения коронавирусом.

Впрочем, на тот момент было выявлено только девять образцов нового подвида, поэтому более точной картины придется подождать. На следующей неделе Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании планирует опубликовать доклад о распространении в Великобритании различных вариантов коронавируса.

По словам профессора Баркли, если новый вариант будет распространяться в Британии так же, как в США, медикам нужно готовиться к росту случаев, в которых пациентам требуется госпитализация.

Представители системы здравоохранения Великобритании уже заявили, что их опасения по поводу „твиндемии“ - одновременной эпидемии Covid и гриппа - оправдались. Оба вируса создают нагрузку на и без того перегруженные больницы и поликлиники.

Беспокоятся ли ученые по поводу XBB.1.5?