ЧП и криминал
06.01.2023, 07:28

Хроника за сутки: сбиты двое пешеходов, переходившие дорогу по переходу, задержаны десять пьяных за рулем

 (1)
Delfi
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

За последние сутки в ДТП пострадали два человека, оба пешеходы, переходившие дорогу.

В 11:49 65-летний мужчина на фургоне Peugeot Boxer сбил 66-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу возле Eeden Center в Тарту. Пешехода доставили в клинику Тартуского университета.

В 13:55 на улице Ахтри в Таллинне 18-летняя девушка на Audi A6 Avant наехала на 34-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешехода доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

За сутки были задержаны десять водителей с признаками употребления наркотиков или алкоголя.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии