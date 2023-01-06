Хроника за сутки: сбиты двое пешеходов, переходившие дорогу по переходу, задержаны десять пьяных за рулем

В 11:49 65-летний мужчина на фургоне Peugeot Boxer сбил 66-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу возле Eeden Center в Тарту. Пешехода доставили в клинику Тартуского университета.

В 13:55 на улице Ахтри в Таллинне 18-летняя девушка на Audi A6 Avant наехала на 34-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешехода доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

За сутки были задержаны десять водителей с признаками употребления наркотиков или алкоголя.