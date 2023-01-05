Новости Эстонии
05.01.2023, 21:37

Среди постоянно проживающих в ЭР граждан России значительно выросло число желающих получить эстонское гражданство

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Паспорта граждан ЭР
Паспорта граждан ЭР
ФОТО: Annika Haas | Delfi Meedia

Значительно возросло число российских граждан, постоянно живущих в Эстонии и желающих получить эстонское гражданство, передает rus.err.

В предыдущие годы количество ходатайств почти не менялось и составляло чуть менее трехсот в год. Однако в 2022-м от россиян было подано уже 726 заявлений.

В то же время среди обладателей серых паспортов и граждан других стран стремящихся получить эстонский паспорт осталось примерно столько же: в прошлом году 437 человек.

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