05.01.2023, 21:37
Среди постоянно проживающих в ЭР граждан России значительно выросло число желающих получить эстонское гражданство(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Значительно возросло число российских граждан, постоянно живущих в Эстонии и желающих получить эстонское гражданство, передает rus.err.
В предыдущие годы количество ходатайств почти не менялось и составляло чуть менее трехсот в год. Однако в 2022-м от россиян было подано уже 726 заявлений.
В то же время среди обладателей серых паспортов и граждан других стран стремящихся получить эстонский паспорт осталось примерно столько же: в прошлом году 437 человек.