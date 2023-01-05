ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (316-й день) | Байден прокомментировал объявленное Путиным прекращение огня
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Вашингтон рассматривает возможность поставить Киеву боевые машины пехоты (БМП) Bradley. Это подтвердил, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, президент США Джо Байден, сообщает агентство Bloomberg. Каких-либо деталей Байден не привел. „Bradley обеспечит значительное увеличение боеспособности наземных войск, потому что это, по сути, легкий танк“, - сказал Bloomberg бывший аналитик оборонного бюджета Белого дома Марк Канчиан. Бронемашины предназначены для перевозки солдат на передовую, они оснащены 25-миллиметровой пушкой, 7,62-мм пулеметом, а также противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР). БМП Bradley использовались армией США в двух иракских кампаниях.
Россия выпустила по территории Украины примерно 660 дронов-камикадзе иранского производства Shahed-131 и Shahed-136, сообщил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий. По его словам, контракт России с Ираном предполагал поставку 1750 дронов, из которых еще не все были переданы.
Российские силы добились „определенного прогресса“ в ходе боев в районе Бахмута, сообщил высокопоставленный представитель администрации США. „Бои все еще довольно жаркие. Думаю, то, что мы видим в Бахмуте, стоит ожидать и в других местах на фронте, и в ближайшие месяцы боевые действия продолжатся“, - цитирует чиновника агентство Reuters.
В ходе боев и российского наступления на Бахмут разрушено более 60 процентов города, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. По его словам, в результате артиллерийского обстрела Бахмута 4 января погибли две женщины.
В настоящее время в Украине зарегистрированы 4,9 млн внутренне перемещенных лиц, из них более 3,5 млн получили этот статус после 24 февраля 2022 года. Об этом сообщило министерство социальной политики.
В магистральном деле об агрессии России против Украины числятся уже 635 подозреваемых. Среди них - представители военно-политического руководства РФ, депутаты, разжигатели войны и пропагандисты Кремля, сообщил в Telegram-канале Офис генерального прокурора страны. В общей сложности зафиксированы 62 480 преступлений агрессии и военных преступлений. Из них 60 734 - нарушение законов и обычаев войны, 67 - планирование, подготовка или развязывание и ведение агрессивной войны, 40 - пропаганда войны. Кроме того, правоохранители зарегистрировали 17 369 преступлений против национальной безопасности: 10 434 - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, 1913 - государственная измена, 3905 - коллаборационистская деятельность, 383 - пособничество государству-агрессору, 62 - диверсия.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора призвал российского коллегу Владимира Путина объявить „одностороннее“ прекращение огня в Украине. „Эрдоган заявил, что призывы к миру и переговорам должны быть подкреплены односторонним прекращением огня и видением справедливого урегулирования“, - приводит слова турецкого лидера его канцелярия.
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл призвал установить рождественское перемирие в зоне военных действий в Украине с 12.00 6 января до 24.00 7 января. Об этом сообщается на сайте патриархии.
Российские войска обстреляли утром центр Херсона, в результате попадания в жилой дом от ранений скончался 20-летний мужчина, сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич. Ранее он также сообщил об обстрелах Чернобаевки и поселка Камышаны Херсонской области. Из-за атаки пострадали четыре человека, есть значительные разрушения. По словам Янушевича, за минувшие сутки войска РФ 41 раз обстреляли область из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Сам Херсон атаковали 9 раз.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил об опасности недооценки России и амбиций президента Владимира Путина в войне с Украиной. „Они продемонстрировали большую готовность мириться с потерями и страданиями“, - заявил Столтенберг на конференции деловых кругов в Норвегии. „Нет никаких признаков того, что президент Путин изменил свои планы и цели в Украине. Так что недооценивать Россию опасно“, - приводит его слова агентство Reuters.
Российские войска обстреляли город Берислав в Херсонской области, в результате попадания снаряда в жилой дом погиб 12-летний мальчик и его родители, сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Российские войска утром обстреляли из артиллерии село Приморское в Запорожской области, в результате два человека погибли и трое получили ранения, сообщил глава военной администрации региона Александр Старух. „Один погибший и один раненый - работники сельсовета, которые ехали выдавать дрова гражданам“, - написал он в Telegram-канале.
Успенский собор и Трапезная церковь Киево-Печерской лавры возвращены государству, сообщило министерство культуры Украины. „У двух культовых сооружений, расположенных на территории заповедника „Киево-Печерская лавра“, истек срок действия договора аренды“, - говорится в сообщении. Оба храма в 2016 году были переданы в пользование Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), договор об их аренде истек 31 декабря 2022 года.
Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон в Украине с полудня 6 января до полуночи 7 января, сообщает пресс-служба Кремля. Такое решение Путин принял с „учетом обращения Святейшего Патриарха Кирилла“, который ранее призвал установить рождественское перемирие.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал „лицемерием“ объявленное Россией прекращение огня на рождественские праздники 6 и 7 января. „Украина не атакует чужую территорию и не убивает гражданское население, как это делает Россия“, - написал Подоляк в Twitter. „Украина уничтожает исключительно членов оккупационной армии на своей территории... РФ должна покинуть оккупированные территории - только тогда у нее начнется „временное перемирие“. Лицемерие оставьте себе...“, - говорится далее в заявлении.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщило управление по коммуникациям турецкого лидера, Эрдоган предложил Зеленскому посредничество для установления прочного мира между Россией и Украиной. Стороны также обсудили помощь, оказываемую Турцией Украине в гуманитарной сфере, энергетические вопросы и работу „зернового коридора“. Кроме того, Эрдоган подтвердил продолжение усилий по обмену пленными между Украиной и РФ, а также заявил о готовности его страны внести дипломатический вклад для создания зоны безопасности на Запорожской АЭС.
Зеленский подтвердил переговоры с турецким лидером. „Затронули темы сотрудничества в сфере безопасности, в частности в отношении ЗАЭС - захватчиков там не должно быть, обмена военнопленными, развития зернового соглашения. Был рад услышать, что Турция готова участвовать в реализации нашей „формулы мира“, - написал глава украинского государства в Twitter.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш распустил миссию ООН, которая должна была расследовать взрыв в российской тюрьме в оккупированной Еленовке, где содержались украинские пленные. Как передает агентство Рейтер, пресс-секретарь Гутерриша объяснил журналистам, что члены команды ООН так и не смогли попасть на место событий. В результате взрыва в ночь на 29 июля в колонии в Еленовке погибли более 50 украинских военнопленных. Россия заявила, что это украинцы ударили ракетой по своим же пленным, украинцы в ответ обвинили россиян во лжи и преднамеренном убийстве военнопленных.
Байден о путинском прекращении огня: „Путину нужен глоток воздуха“
Президент США Джо Байден заявил, что Россия своим предложением о прекращении огня на православное Рождество хочет оттянуть время и перегруппировать войска. Байден отметил, что Владимир Путин „был готов бомбить больницы, детские сады и церкви“ и 25 декабря, на западное Рождество, и на Новый год.
„Я думаю, он пытается сделать глоток воздуха“, - резюмировал Байден.
Инициативу Кремля прокомментировала и глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок. „Если бы Путин хотел мира, он бы отвел своих солдат домой, и война бы закончилась. Но, видимо, он хочет после небольшого перерыва продолжить войну. Так называемое прекращение огня не принесет ни свободы, ни безопасности людям, которые живут в ежедневном страхе под российской оккупацией“, - написала она в серии твитов.