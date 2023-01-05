ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (316-й день) | Байден прокомментировал объявленное Путиным прекращение огня

Вашингтон рассматривает возможность поставить Киеву боевые машины пехоты (БМП) Bradley. Это подтвердил, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, президент США Джо Байден, сообщает агентство Bloomberg. Каких-либо деталей Байден не привел. „Bradley обеспечит значительное увеличение боеспособности наземных войск, потому что это, по сути, легкий танк“, - сказал Bloomberg бывший аналитик оборонного бюджета Белого дома Марк Канчиан. Бронемашины предназначены для перевозки солдат на передовую, они оснащены 25-миллиметровой пушкой, 7,62-мм пулеметом, а также противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР). БМП Bradley использовались армией США в двух иракских кампаниях.

Россия выпустила по территории Украины примерно 660 дронов-камикадзе иранского производства Shahed-131 и Shahed-136, сообщил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий. По его словам, контракт России с Ираном предполагал поставку 1750 дронов, из которых еще не все были переданы.

Российские силы добились „определенного прогресса“ в ходе боев в районе Бахмута, сообщил высокопоставленный представитель администрации США. „Бои все еще довольно жаркие. Думаю, то, что мы видим в Бахмуте, стоит ожидать и в других местах на фронте, и в ближайшие месяцы боевые действия продолжатся“, - цитирует чиновника агентство Reuters.

В ходе боев и российского наступления на Бахмут разрушено более 60 процентов города, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. По его словам, в результате артиллерийского обстрела Бахмута 4 января погибли две женщины.

В настоящее время в Украине зарегистрированы 4,9 млн внутренне перемещенных лиц, из них более 3,5 млн получили этот статус после 24 февраля 2022 года. Об этом сообщило министерство социальной политики.