„Нымме Калью“ подписали центрального защитника, который ранее представлял „Левадию“

Подхолюзин, сыгравший в одном матче за главную футбольную сборную Эстонии, ранее на взрослом уровне представлял только „Левадию“: „Я очень рад присоединиться к Калью! Меня хорошо приняли в клубе, я хочу показать хорошею игру и быть максимально полезным для команды. Наша цель в юбилейный год? Конечно же стать чемпионами!“ — сказал он.

Максим Подхолюзин, который может играть как в центре, так и на флангах, присоединился к „Нымме Калью“ в качестве свободного агента. В высшей лиги чемпионата Эстонии он сыграл 416 матчей.

По словам спортивного директора команды Арго Арбайтера, именно такого футболиста они искали к себе в оборону. „Как игрок, много лет выступавший в Эстонии на высшем уровне, он принесет в нашу команду необходимую уверенность и опыт“, – сказал Арбайтер.

В прошлом сезоне чемпионата Эстонии „Калью“ набрали 65 очков и заняли четвертое место.