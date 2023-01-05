В Литве аптекам за картельное соглашение назначен штраф в 72 млн. Замешаны известные в Эстонии сети

Антимонопольная служба (АС) выяснила, что в 2017 г., когда Минздрав решил оценить, надо ли менять оптовые и розничные торговые наценки на лекарственные препараты, он обратился в ЛАА с просьбой о предоставлении предложений по наценкам, в основе которых лежат экономические подсчеты.

При посредничестве ЛАА компании, торгующие лекарствами между собой согласовали торговые наценки на компенсируемые лекарства, представленные Минздраву, как якобы обоснованные расходами в рамках деятельности компаний.

Позже конкуренты вместе подготовили документ, который якобы должен был показать, что только если Минздрав утвердит эти наценки, компании смогут удержаться на рынке.

В документе было указано, что прибыль прототипа аптеки до уплаты налогов при использовании наценок, переданным Минздраву через ЛАА равняется 0, а прибыль с действовавшими тогда наценками – отрицательная и станет еще меньше, если изменится порядок компенсации лекарств.

Переписка ЛАА с компаниями показала, что они стремились акцентировать - если торговые наценки не изменятся, то будет закрыта убыточная часть деятельности аптек.

Однако АС выяснила, что торговые наценки, о которых договорились конкуренты, не только погашали расходы компаний, но и гарантировали дополнительную прибыль. Об этом свидетельствует и внутренняя коммуникация компаний, в которой подчеркивается, что при установке наценок важен и 1 цент, который приносит 90 000 евро в год.

АС констатировала, что ЛАА и компании, торгующие лекарствами, такими действиями значительно повлияли на решение Минздрава в вопросе установки торговых наценок.

Минздрав не располагал информацией о расходах торгующих лекарствами компаний, поэтому опирался на наценки, о которых договорились ЛАА и компании, позже Минздрав согласовал некоторые поправки с ЛАА и утвердил торговые наценки. Такие наценки на компенсируемые препараты вступили в силу с 1 июля 2018 г. и действуют до сих пор.