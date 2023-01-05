В Латвии служба госбезопасности задержала шеф-редактора „Sputnik Литва“

Согласно имеющейся у агентства LETA информации, задержанным является Марат Касем, который работает редактором российского пропагандистского портала „Sputnik Литва“. В 2018 году он участвовал выборах в Сейм от партийного объединения „За альтернативу“, а в свое время был исключен из партии „Согласие“ за публично выраженную грубость в адрес электората.

У Касема будет возможность обжаловать решение первой инстанции в Рижском окружном суде.

Задержание было произведено 3 января. Гражданин Латвии задержан по подозрению в предоставлении хозяйственных ресурсов кремлевскому пропагандистскому ресурсу, находящемуся под санкциями Европейского Союза (ЕС). Возбуждено уголовное дело о возможном нарушении санкций ЕС.

СГБ сообщает, что следила за деятельностью задержанного гражданина Латвии в течение длительного времени. Он работает в одном из информационных ресурсов подконтрольного Кремлю агентства „Россия сегодня“, которое распространяет сообщения в соответствии с интересами Кремля, в том числе регулярно дискредитирует Латвию и ее союзников.

После вторжения России в Украину этот ресурс был заблокирован в странах ЕС за оправдание военной агрессии России и действия по дестабилизации ситуации в других европейских странах.

Задержанный гражданин Латвии занимает в этом ресурсе ведущую должность, организуя и управляя созданием контента. Данный человек несколько лет жил и работал в России, а в Латвию приехал в конце 2022 года.

В качестве меры пресечения он заключен под стражу.

Следствие по уголовному делу продолжается, и СГБ предоставит дополнительную информацию по мере его продвижения, говорится в заявлении службы.

Латвийский „Дельфи“ напоминает, что 16 января 2020 года СГБ начала уголовный процесс о предполагаемом нарушении международных санкций против нескольких латвийцев, которые создавали контент для информационных ресурсов агентства „Россия сегодня“ „Спутник“ и „Baltnews“.

Досудебное расследование по делу завершено, и в сентябре 2021 года материалы дела переданы в прокуратуру. Как сообщалось, по данному делу были задержаны бывший главный редактор „Baltnews“ Андрей Яковлев, Андрей Солопенко и пророссийский активист Владимир Линдерман.