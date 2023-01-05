ВИДЕО | „Калев/Крамо“ потерпел поражение от украинского клуба

„Будивельник“ старый знакомый „Калева/Крамо“, эти клубы встречались друг с другом на групповом этапе Кубка Европы ФИБА, где эстонцы выиграли оба матча. В среду таллинцы потерпели болезненное поражение в ENBL, уступив литовскому „Шяуляю“ со счетом 71:79. Таким образом, перед встречей в четверг в Североевропейской баскетбольной лиге „Калев/Крамо“ имел в своем активе две победы и два поражения в группе А, а „Будивельник“ — три победы.