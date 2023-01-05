Баскетбол
05.01.2023, 18:33

ВИДЕО | „Калев/Крамо“ потерпел поражение от украинского клуба

 
„Калев/Крамо“ центровой Мартиньш Мейерс.
„Калев/Крамо“ центровой Мартиньш Мейерс.
ФОТО: Mauri Levandi | Delfi Meedia

В Североевропейской баскетбольной лиге (ENBL) „Калев/Крамо“ потерпел поражение от украинского клуба „Будивельник“ со счетом 76:84.

„Будивельник“ старый знакомый „Калева/Крамо“, эти клубы встречались друг с другом на групповом этапе Кубка Европы ФИБА, где эстонцы выиграли оба матча. В среду таллинцы потерпели болезненное поражение в ENBL, уступив литовскому „Шяуляю“ со счетом 71:79. Таким образом, перед встречей в четверг в Североевропейской баскетбольной лиге „Калев/Крамо“ имел в своем активе две победы и два поражения в группе А, а „Будивельник“ — три победы.

Матч проходил в спорткомплексе „Талтеха“ и уже через десять минут „Калев/Крамо“ проигрывал со счетом 19:20, а во второй четверти баскетболисты „Будивельника“ увеличили обороты и выигрывали уже со счетом 32:46. Второй день подряд у таллиннской команды возникли проблемы с бросками.

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