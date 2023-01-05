Путин поручил ввести режим временного прекращения огня в Украине. Как отреагировали в Киеве?

Президент России Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон в Украине в период празднования православного Рождества.

Согласно сообщению, режим прекращения огня будет действовать 12 часов — с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Такое поручение Путин отдал министру обороны Сергею Шойгу в связи с обращением патриарха Кирилла.

„Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в день Рождества Христова“, — говорится в указаниях Путина.

На предложение Путина прекратить огонь в офисе Зеленского ответили словами „Лицемерие оставьте себе“. Действия президента РФ снова прокомментировал Подоляк: „Первое. Украина не атакует чужую территорию и не убивает гражданское население, как это делает Россия. Украина уничтожает исключительно членов оккупационной армии на своей территории. Второе. Россия должна покинуть оккупированные территории — только тогда у нее начнется „временное перемирие“. Лицемерие оставьте себе…“. Лично президент Украины Владимир Зеленский шаг Путина пока не комментировал.

Утром 5 января на сайте Русской православной церкви опубликовали обращение патриарха Кирилла, призвавшего „все стороны, вовлеченные в междоусобный конфликт“, к рождественскому перемирию, напоминает „Медуза“.

В офисе Владимира Зеленского предложение главы РПЦ назвали „циничной ловушкой и элементом пропаганды“. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что РПЦ не является авторитетом для глобального православия и „выступает как пропагандист войны“, в том числе призывая „к геноциду украинцев“.