Тестирование на COVID-19 и мониторинг: Эстония вместе с ЕС вводит превентивные меры в отношении прибывающих из Китая(2)
На вчерашнем заседании рабочей группы по координации кризисных ситуаций IPCR (Integrated Political Crisis Response mechanism) государства-члены Евросоюза решили рекомендовать предполетное тестирование на COVID-19 пассажирам, вылетающим из Китая. Эстония наравне с другими странами Европы уделяет особое внимание мониторингу и секвенированию, то есть определению мутаций вируса, чтобы своевременно выявлять новые опасные субштаммы. Чтобы предотвратить перегрузку государственной системы здравоохранения, рекомендуется сделать прививку как против гриппа, так и против COVID-19.
Вчера Европейская рабочая группа по координации кризисных ситуаций утвердила список превентивных мер в связи с тем, что начиная с 8 января 2023 года в Китае снимаются ограничения на поездки, введенные ранее в связи с COVID-19. Данные меры вводятся из-за недостаточности и достоверности информации о состоянии эпидемиологической системы и системы здравоохранения в Китае.
Выводы и рекомендации, совместно принятые государствами-членами, заключаются в следующем:
• Во время поездки в Китай и из Китая всем путешествующим рекомендуется пользоваться медицинскими масками или масками типа FFP2/N95/KN95.
• Персоналу и пассажирам международных рейсов, связанных с посещением Китая, будут предоставлены дополнительные рекомендации по личной гигиене и охране здоровья.
• Настоятельно рекомендуется ввести требование для всех людей, прибывающих из Китая в государства-члены ЕС, предоставлять отрицательный результат предполетного теста на COVID-19, сделанный не ранее, чем за 48 часов до вылета из Китая.
• Поддержкой этим мерам служит мониторинг и секвенирование штаммов вируса в государствах-членах ЕС. Кроме того, будет проводиться выборочное тестирование на COVID-19 пассажиров, прибывающих из Китая. Образцы с положительным тестом секвенируют для определения штамма вируса.
Спроводятся и мониторинг проводится как в отношение сточных вод самолетов, прибывающих из Китая, так и в международных аэропортах.
Вице-канцлер по вопросам здравоохранения д-р Хайди Аласепп отметила, что с эстонской стороны мониторинг и секвенирование штаммов вируса координирует и осуществляет Департамент здоровья. Начиная с этой недели департамент в сотрудничестве с Тартуским университетом будет регулярно анализировать сточные воды. Результаты мониторинга этой недели будут объявлены на новой неделе. „Государства-члены согласились с тем, что людям из групп риска, особенно людям старше 60 лет, обязательно следует сделать бустерную вакцину. Я рекомендую сделать прививку всем, у кого прошло более 6 месяцев с момента последней вакцинации или заражения COVID-19. Кроме того, люди из группы риска должны быть вакцинированы против гриппа“.
На опыте предыдущих кризисов Европа научилась действовать быстро. Принятое вчера решение основано на рекомендациях Европейской комиссии и предложениях Европейского комитета по охране здоровья. Формулировка решения преднамеренно гибкая, поскольку установленные требования должны выполняться каждым государством-членом в соответствии с его собственным национальным законодательством и нюансами, характерными для каждой страны.
В середине января этого года государства-члены Евросоюза оценят ситуацию и пересмотрят установленные меры.