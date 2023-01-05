Футболист сборной Эстонии сменил швейцарский клуб на немецкий

Аренда Метса в „Санкт-Паули“ продлится до конца этого сезона. После этого немецкий клуб сможет выкупить футболиста у швейцарского „Цюриха“.

„Футбольный клуб „Санкт-Паули“ — отличная возможность для того, чтобы попробовать свои силы в Германии. Клуб известен во всем мире, я с нетерпением жду первой игры“, — сказал Метс.

Спортивный директор немецкого клуба Андреас Борнеманн обосновал решение о взятии в аренду Метса тем, что у клуба несколько травм в линии защиты. „Мы хотели укрепить центр обороны. С появлением Метса наша центральная линия обороны станет еще более стабильной“, — сказал он.

С января 2022 года Метс играл за „Цюрих“, с которым весной стал чемпионом Швейцарии. В этом сезоне „Цюрих“ находится в плохой форме и после 16 туров занимает последнее место в чемпионате Швейцарии.

Гамбургский футбольный клуб „Санкт-Паули“ в прошлом сезоне занял пятое место во 2-й Бундеслиге. В настоящее время новый клуб Метса после 17 туров занимает 15-е место.

Ранее 29-летний Метс выступал за „Викинг“ (Норвегия), „НАК Бреда“ (Нидерланды), „АИК“ (Швеция), „Аль-Иттифак“ (Саудовская Аравия) и софийский ЦСКА (Болгария).

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