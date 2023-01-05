Заболеваемость гриппом нарастает. Заболела и перешла на работу из дома премьер-министр Кая Каллас

„Надеюсь, что у вас были спокойные праздники в кругу близких, желаю всем хорошего нового года“, - написала глава правительства.

„Меня сегодня ждал плотный рабочий день, но, как и многие сейчас из нас, я заболела. Решения утреннего заседания правительства я подписала из дома, и другую критичную по времени работу тоже делаю дома. Буду оставаться дома и лечиться, согласно рекомендациям семейного врача“, - сообщила Каллас.

„Сейчас очень много ходит вирусных заболеваний, берегите себя“, - сказала премьер-министр.

Последний раз болезнь вырвала Каллас из рабочего ритма в августе прошлого года, когда она заразилась коронавирусом. Премьер тогда находились на самоизоляции до тех пор, пока не прошло 48 часов после исчезновения симптомов COVID-19.

Заболеваемость гриппом нарастает

Сегодня обнародована свежая статистика по заболеваемости ОРЗ за минувшую неделю. Департамент здоровья сообщает, что заболели 6894 человека, из них 34% - дети.

Случаев гриппа зарегистрировано 1902. По-прежнему продолжается тенденция роста заболеваемости, хотя рост замедлился. За последнюю неделю число лабораторно подтвержденных случаев гриппа выросло на 14%. Число случаев острых респираторных заболеваний (ОРЗ) верхних дыхательных путей выросло на 33%.

За прошлую неделю зарегистрировано 2566 случаев COVID-19. Общее число заболевших по сравнению с предыдущей неделей заметно не изменилось. После праздников увеличилось число очагов, зарегистрированных в социальных учреждениях: всего их было шесть (заболевших 121). Рост заболевших связан с посещениями социальных учреждений в праздники.

По прогнозам медиков, распространение различных респираторных вирусных инфекций продолжится, ожидается увеличение нагрузки на больницы в конце января - начале февраля.