Легендарная олимпийская чемпионка скончалась после тяжелой болезни

На Олимпийских играх 1976 года в Инсбруке Миттермайер выиграла две золотые медали в скоростном спуске и слаломе, а также серебряную награду в гигантском слаломе. В том же году спортсменка стала трехкратной чемпионкой мира 1976 года и победительницей общего зачета Кубка мира сезона‑1975/76.

На пике своей карьеры трехкратная чемпионка мира по прозвищу Золотая Рози завершила выступления в 25 лет.

„Мы всей семьей сообщаем печальную новость о том, что наша любимая жена, мама и бабушка скончались 4 января 2023 года после тяжелой болезни в окружении семьи“, — написали в соцсетях ее родственники..

После окончания спортивной карьеры она работала спортивным комментатором на немецком телевидении и занималась общественной деятельностью и, среди прочего, создала благотворительный фонд помощи детям, страдающим ревматизмом.

По ее стопам пошел сын Феликс Нойройтер, который выиграл тринадцать этапов Кубка мира и стал победителем командных соревнований на ЧМ‑2005.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagram.