Другие виды
05.01.2023, 17:46

Уау! Смотри, сколько призовых за 2022 год заработали Карлсен и Непомнящий

 
Магнус Карлсен
Магнус Карлсен
ФОТО: ARUN SANKAR | AFP

Стало известно, сколько призовых заработали ведущие шахматисты мира за 2022 год.

Заработанные призовые за 2022 год

Магнус Карлсен (Норвегия) – € 526 тыс.

Уэсли Со (США) – € 505 тыс.

Хикару Накамура (США) – € 486 тыс.

Ян Непомнящий (Россия) – € 403 тыс.

В конце 2022 года норвежец Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по блицу и чемпионат мира по рапиду. Ян Непомнящий на чемпионате мира по рапиду занял 12-е место. Напомним, Непомнящий и Карлсен играли за титул в классических шахматах в конце 2021 года и именно они должны были снова встретиться весной 2023-го, однако норвежец отказался защищать шахматную корону, сославшись на усталость. В поединке за шахматную корону россиянин сыграет с китайцем Дин Лижэнем.

Источник - Чемпионат

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