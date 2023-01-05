05.01.2023, 17:46
Уау! Смотри, сколько призовых за 2022 год заработали Карлсен и Непомнящий
ФОТО: | AFP
Стало известно, сколько призовых заработали ведущие шахматисты мира за 2022 год.
Заработанные призовые за 2022 год
Магнус Карлсен (Норвегия) – € 526 тыс.
Уэсли Со (США) – € 505 тыс.
Хикару Накамура (США) – € 486 тыс.
Ян Непомнящий (Россия) – € 403 тыс.
В конце 2022 года норвежец Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по блицу и чемпионат мира по рапиду. Ян Непомнящий на чемпионате мира по рапиду занял 12-е место. Напомним, Непомнящий и Карлсен играли за титул в классических шахматах в конце 2021 года и именно они должны были снова встретиться весной 2023-го, однако норвежец отказался защищать шахматную корону, сославшись на усталость. В поединке за шахматную корону россиянин сыграет с китайцем Дин Лижэнем.
Источник - Чемпионат