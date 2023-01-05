05.01.2023, 14:15
Житель поселка Юри расстроен - вчера обещали восстановить подключение электричества, но это осталось обещанием(1)
ФОТО: | Õhtuleht
В поселке Юри позавчера утром без электричества остались 33 потребителя, и вчера, по крайней мере теоретически, казалось, что ситуация скоро разрешится. Однако оказалось, что это не так. Elektrilevi обещает, что проблема будет решена сегодня.
Жительница Юри рассказала Delfi, что во вторник около 10 часов утра в ее районе отключилось электричество. Вчера она позвонила по инфономеру 1343, и ей сказали, что на подстанции имеется неисправность кабеля. Обещали, что обязательно починят в этот же день.