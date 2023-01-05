Новости Эстонии
05.01.2023, 14:15

Житель поселка Юри расстроен - вчера обещали восстановить подключение электричества, но это осталось обещанием

 (1)
Этой зимой многие семьи столкнулись с ситуацией, когда дома приходится обходиться без электричества. Запасенные свечи в буквальном смысле тают
Этой зимой многие семьи столкнулись с ситуацией, когда дома приходится обходиться без электричества. Запасенные свечи в буквальном смысле тают
ФОТО: Tiina Kõrtsini | Õhtuleht

В поселке Юри позавчера утром без электричества остались 33 потребителя, и вчера, по крайней мере теоретически, казалось, что ситуация скоро разрешится. Однако оказалось, что это не так. Elektrilevi обещает, что проблема будет решена сегодня.

Жительница Юри рассказала Delfi, что во вторник около 10 часов утра в ее районе отключилось электричество. Вчера она позвонила по инфономеру 1343, и ей сказали, что на подстанции имеется неисправность кабеля. Обещали, что обязательно починят в этот же день.

„Мой супруг вечером пошел посмотреть, как продвигается ремонт. Но на месте никого не оказалось. Снег чистый, без следов“, — сказала она вчера вечером.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии