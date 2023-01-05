Житель поселка Юри расстроен - вчера обещали восстановить подключение электричества, но это осталось обещанием

Жительница Юри рассказала Delfi, что во вторник около 10 часов утра в ее районе отключилось электричество. Вчера она позвонила по инфономеру 1343, и ей сказали, что на подстанции имеется неисправность кабеля. Обещали, что обязательно починят в этот же день.