Яна Тоом на прощании с Сависааром: тут никто еще рядом подобный не вырос, и не знаю, когда вырастет

Каким вам запомнился Эдгар Сависаар?

Несколькими словами это не описать. Я Эдгару очень многим обязана. Больше, чем кому-либо, наверное. Ну, кроме родителей.

Когда вы с ним последний раз виделись?

Летом, мельком и как-то не интимно.

Вы помните, о чем вы разговаривали?

Да ни о чем, на самом деле. Последний раз мы с ним серьезно разговаривали года три назад. А потом встречи были мимолетные, ни о чем.

Что вы почувствовали, когда услышали новости о его смерти?

Рано, жалко. А с другой стороны, знаете, в последние годы ему было очень тяжело. В этом смысле он как бы отмучался.

Как вам кажется, какая его главная заслуга?

Ну то, о чем сегодня говорили много раз. В том, что Эстония бескровно восстановила независимость. Но, кроме того, Эдгар был визионером. И, на самом деле, такое вовлечение в политику людей, которые были исключены из нее, из политической воли, дорогого стоит. То есть огромное количество людей было просто исключено из политического процесса, из принятия решений. Эдгар стал первым вовлекать русскоязычных и женщин. До этого это никто не делал, это же была кампания. Он был сторонник политической нации, если хотите. Тут никто еще рядом подобный не вырос и не знаю, когда вырастет.

Есть ли нынешнему поколению политиков чему поучиться?

Поучиться всегда есть чему. Недаром считают, что самый хороший опыт - негативный. Хотя бы потому, как не надо делать. Я не хочу нынешних политиков никак порочить. Но таких величин, как Эдгар, просто больше нет. Пока нет.