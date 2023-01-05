Российского тренера в Италии обвинили в жестоком обращении с гимнастками

Маккарани, технический директор Международной академии художественной гимнастики в Дезио, где базируется сборная Италии, и Тишина обвиняются в применении „методов тренировок, не соответствующих обязательствам корректности и профессионализма“. В обвинении говорится, что тренеры подвергали спортсменов „психологическому давлению“, что спровоцировало „пищевые и психологические расстройства у некоторых гимнасток“. На Маккарани и Тишину также заведено уголовное дело, оно находится на предварительной стадии.



Прокуратура Брешии проводит расследование после того, как мать двух сестер, ушедших из спорта, подала жалобу на предполагаемое психологическое насилие над девочками со стороны тренеров в связи с их весом и внешним видом.



Две бывшие гимнастки сборной Италии, Нина Коррадини и Анна Баста, в прошлом году рассказали, что в академии художественной гимнастики подвергались унижениям и давлению из-за своего веса.



Ольга Тишина уже много лет живет и работает в Италии. С 2016 года она тренирует сборную Италии в групповых упражнениях. Ее мать Наталья и старшая сестра Татьяна Сергаева были тренерами сборной России, племянница Дария Сергаева выступала в сборной России по художественной гимнастике.



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