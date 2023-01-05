Жизнь под обстрелами в самой горячей точке войны в Украине. Репортаж Би-би-си из Бахмута

Когда-то это был тихий восточноукраинский город, известный своими игристыми винами. Теперь он стал символом войны и сопротивления Украины.

Жилые дома в Бахмуте стоят с проломами от снарядов, фасады зданий сорваны, на обочинах улиц - воронки. В Бахмуте сложно найти целое окно. Земля усеяна битым стеклом и обломками.

Один из жителей описывает это выражением „конец света“ - в некоторые моменты кажется именно так.

На протяжении всего нашего разговора со „Скалой“ сверху доносятся приглушенные звуки взрывов. Как только выходишь на улицу, звуки становятся настолько громкими, что заставляют колотиться сердце. Жуткий свист летящих снарядов, за которым следует оглушающий грохот разрыва. И так - постоянно.

Россия использует все свои силы, чтобы попытаться взять Бахмут, после того как потеряла позиции в последние месяцы, будучи вытесненной из Херсона и Харьковской области. Взятие Бахмута также приблизило бы Россию к заявленной цели - контролю над всей территорией Донбасса.

Основатель ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин заявил, что украинцы превратили каждый дом Бахмута в крепость, и сейчас там „500 линий обороны“.

„Мы пытаемся действовать с умом и возвращать эти позиции. Иногда приходится отступать, чтобы затем как следует атаковать врага“.

„Несколько недель назад мы потеряли позиции на восточных подступах к городу, потому что противник постоянно атаковал нас. Мы переместились на вторую линию обороны, чтобы спасти наших солдат“, - добавляет он.

„Вагнеровцы в открытую продвигаются под огнем в нашу сторону, даже когда мы устилаем землю их телами, даже если из 60 человек в их взводе осталось только 20. Такой напор очень трудно выдержать. Мы не были готовы к этому, сейчас вот учимся“, - говорит „Скала“.

Высокий, плотный мужчина с горящими глазами смотрит на большом экране в центре комнаты трансляцию с беспилотника, зависшего над восточной окраиной города.

Бахмут находится на важном пересечении дорог, но за последние месяцы обороны приобрел символическое значение. Президент Украины Владимир Зеленский, посетивший Бахмут в декабре, назвал город „крепостью боевого духа“ украинцев.

До войны в Бахмуте проживало чуть более 70 тысяч человек. Теперь здесь осталась лишь десятая часть населения - в основном пожилые и бедные люди.

Хотя улицы практически пусты, мы видим десятки людей в центре помощи, который называют „Пунктом несокрушимости“.

Здесь есть электричество и вайфай, который раздает спутниковый терминал Starlink. Волонтеры раздают небольшие пакеты с едой, лекарствами и другими предметами первой необходимости. Дровяная печь в центре поддерживает тепло в помещении.

Это спасательный круг для жителей Бахмута.

Многие сидят вокруг розеток, пытаясь зарядить свои телефоны.

Удивительно, что даже когда снаряды падают всего в нескольких сотнях метров от центра, люди не вздрагивают. Как будто они оцепенели, каждый день убегая от ударов.

Однако травма видна на многих лицах.

„Почему вы не уезжаете?“ - спрашиваем мы Анатолия Сущенко, который стоит в очереди за едой.

„Мне некуда ехать. Я один. Кому нужен 86-летний старик? - говорит он. - Здесь хоть иногда солдаты выбрасывают еду или суп, я нахожу и ем. Тут дают хлеб бесплатно. За всю свою жизнь я никогда не видел ничего подобного. Все окна в моем доме выбиты, ворота разрушены“.

Люди остаются в Бахмуте по разным причинам. Ольга Тупикова сидит в углу комнаты с 13-летней дочерью Дианой.

„Я думаю, что в Украине везде одинаково опасно. Некоторые наши соседи уехали и погибли в других местах. Здесь у нас есть дом. У нас есть кошки и собаки. Мы не можем их бросить“, - говорит она.

„В нашей крыше 21 дыра, а в гараже - девять. Я каждый раз их заделываю, и окна тоже стараюсь ремонтировать. Обычно дыры появляются от осколков, но в последнее время к нам стали прилетать камни. Дыры от них - размером с голову“.