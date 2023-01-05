ФОТО | Загляните за кулисы этапа Кубка мира по лыжному двоеборью в Отепя

С 6 по 8 января в Отепя пройдет этап Кубка мира по лыжному двоеборью, подготовка к которому идет полным ходом уже несколько дней. В среду в Спортивный центр Техванди прибыли все 11 команд, участвующих в этапе, на сегодня запланированы первые официальные тренировки.