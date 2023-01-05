ФОТО | Загляните за кулисы этапа Кубка мира по лыжному двоеборью в Отепя
С 6 по 8 января в Отепя пройдет этап Кубка мира по лыжному двоеборью, подготовка к которому идет полным ходом уже несколько дней. В среду в Спортивный центр Техванди прибыли все 11 команд, участвующих в этапе, на сегодня запланированы первые официальные тренировки.
На этап КМ зарегистрировались спортсмены из 11 стран. Единственным представителем Эстонии станет Кристьян Ильвес, который после семи выступлений (из 24) занимает 16-е место в общем зачете этапов КМ. Таблицу возглавляют норвежцы и немцы: 1. Ярл Магнус Риибер (558 очков), 2. Енс Лурос Офтебру (475), 3. Юлиан Шмид (343), 4. Винценц Гайгер (321).
Панорамный вид с места соревнований
Идет установка соединений, необходимых для создания телевизионной трансляции.
VIP-шатер и сцена, где Отт Лепланд выступит в субботу
Пункт питания для организаторов и спортсменов в тренажерном зале Техванди
Праздничный автобус „Саку“ прибыл к лыжному трамплину.
Оформление различных зон стадиона
Австрийская команда распаковывает вещи
Читателей приветствует Карли Саул, фотограф, который фотографировал двоеборье на Олимпийских играх в Пекине.
Ночная лыжная тропа