Юри Ратас о Сависааре: он сформировал не только прошлое и настоящее, но и будущее

„Всему свое время. Но когда какой-то момент наступает, это причиняет боль. Мои глубочайшие соболезнования детям, внукам, близким Эдгара Сависаара, народу Эстонии. Нас очень много. /.../ У каждого времени свои герои. Во время восстановления независимости Эстонии Эдгар Сависаар, бесспорно, был одним из них.

Дорогой Эдгар. Ты был лидером, лидером в самом глубоком смысле этого слова. /.../ Лидер - это тот, кто помогает людям идти туда, куда они и мечтать не смели. Именно это ты и сделал, Эдгар, в конце 80-х, будучи создателем Народного фронта, и в 90-х, когда без кровопролития была восстановлена независимость Эстонии. /.../ Ты также был вдохновением для других стран, которые разделяли нашу судьбу и желали независимости.

Ты сформировал не только прошлое и настоящее, но и будущее. Будучи лидером партии, ты неустанно развивал партию и делал это таким образом, чтобы дать молодым людям шанс войти в политику. Сегодня мы видим в рядах различных политических партий людей, которых ты туда пригласил. Дорогой Эдгар, будучи в политике, ты замечал слабых, обездоленных, людей другой национальности. Ты не оставался сторонним наблюдателем, а работал на благо этих людей. /.../ Ты и сам говорил, что прожил интересную жизнь.

Я помню, когда ты пригласил меня в политику, то сказал, что политика - это не только улыбки и рукопожатия, это тяжелая работа. Эдгар, ты был великой фигурой в эстонской политике, таких, как ты, мало. /.../ Ты был наставником и примером для многих. Но, прежде всего, ты был человеком со своими идеалами и чувствами, успехами и неудачами. Дорогой Эдгар, у каждого из нас останется уникальная память о тебе, ведь ты невероятно многого достиг в своей жизни. Покойся с миром“.