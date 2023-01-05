Итальянского бегуна дисквалифицировали на 36 лет за допинг

Срок дисквалификации 36-летнего спортсменка истечет 23 марта 2058 года, пишет РБК.



В списке нарушений Бракони — использование/попытка использования допинг; владение запрещенными веществами; незаконный оборот/попытка незаконного оборота запрещенных веществ после его временного отстранения в марте.



В ноябре прошлого года итальянец получил 12-летнюю дисквалификацию. Затем ему добавили еще 12 лет за то, что он продолжал выступать в марафонах. А сейчас ему дали еще 12 лет за регистрацию на одном из марафонов в качестве волонтера.



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