Итальянского бегуна дисквалифицировали на 36 лет за допинг
Итальянский бегун Алессандро Бракони был дисквалифицирован на 36 лет за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает Inside the Games.
Срок дисквалификации 36-летнего спортсменка истечет 23 марта 2058 года, пишет РБК.
В списке нарушений Бракони — использование/попытка использования допинг; владение запрещенными веществами; незаконный оборот/попытка незаконного оборота запрещенных веществ после его временного отстранения в марте.
В ноябре прошлого года итальянец получил 12-летнюю дисквалификацию. Затем ему добавили еще 12 лет за то, что он продолжал выступать в марафонах. А сейчас ему дали еще 12 лет за регистрацию на одном из марафонов в качестве волонтера.
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