Михаил Кылварт об Эдгаре Сависааре: еще при жизни его можно было назвать исторической личностью

Исторические личности чувствуют себя одинокими - будучи и на пике своей карьеры, и в одиночестве. Одиночество - удел великих людей. Он испытал это на себе. /.../ Мы не можем судить его здесь сегодня. Это предстоит сделать будущим поколениям. Великие вещи видны издалека, независимо от того, что и кто сегодня говорит. Объективные суждения о нем будут вынесены через 20, через 50 лет.



У великих людей всегда есть миссия. У тех школьников, которые сражались за свою страну 100 лет назад, была своя миссия. У Эдгара тоже всегда была миссия. Эта миссия называлась „Верю в Эстонию“. Но у великих людей всегда есть слабости и поражения. Именно это делает их по-настоящему великими. В случае с Эдгаром, конечно, можно сказать, что у него были слабости, ошибки и проигрыши. Но мало о ком можно сказать, что он всегда поднимается после падения. Но Эдгар всегда вставал. За исключением последнего раза.



Здесь, в этом зале, сидят люди, которым он помогал, которых поддерживал, для которых он был другом и отцом. В этом зале есть много людей, которые в долгу перед ним. Но самое главное, в этом зале есть люди с благодарностью в сердце. В этом зале сидит народ Эстонии. Дорогой Эдгар, эстонский народ благодарит тебя.