Михаил Кылварт об Эдгаре Сависааре: еще при жизни его можно было назвать исторической личностью
Мэр Таллинна Михаил Кылварт рассказал RusDelfi о последней встрече с Эдгаром Сависааром.
Каким вам запомнился покойный Эдгар Сависаар?
Эдгар Сависаар был человеком, про которого еще при жизни можно было сказать, что он историческая личность. Переоценить его роль в восстановлении независимости Эстонии невозможно. Но ко всему большему он, наверное, был просто уникальным человеком. И это, в свою очередь, сделало его уникальным политиком и государственным деятелем. Наверное, он - один из немногих, кто был готов отстаивать до конца свои принципы и убеждения, свои решения, независимо от того, как эти решения оценивали другие. Конечно, Сависаар был умелым политиком, ничто политическое ему было не чуждо. Его обвиняли и в популизме, и в политических технологиях. Наверное, это все имело место быть. Но при всем при этом я уверен, что он был искренен в своем отношении к людям, действительно работал для людей, для своей страны, своего города.
Когда вы с ним разговаривали в последний раз? Что было сказано? Как он себя ощущал тогда?
Последний раз мы виделись 24 декабря. Я поздравил его с Рождеством, мы обсуждали какие-то текущие дела. На тот момент он себя уже очень плохо чувствовал.
Вы помните свои ощущения, когда узнали о его смерти?
Я знал, что в последнее время Эдгар был в очень плохом состоянии. Смерть всегда приходит неожиданно. Она всегда разделяет время на до и после. Никогда нельзя быть готовым.
Речь Михаила Кырварта на прощальной церемонии:
„Эдгара часто сравнивают с Константином Пятсом. Но сам он, конечно, хотел бы, чтобы его сравнивали с Яаном Поска. Человеком, который умел вести переговоры, в том числе с врагами, но всегда делал это так, чтобы отстоять взгляды и позицию своего народа. /.../ Эдгар - один из тех, кого мы можем поблагодарить за то, что Эстония обрела независимость без крови. Это невозможно переоценить. /.../
Исторические личности всегда смелы, у них есть идеалы, идеология и высшие ценности, которые они готовы защищать. Эдгар отстаивал свои принципы до, во время и после обретения Эстонией независимости. /.../ У исторических личностей всегда есть идеи, но никто не предлагает им роли, они сами берут их и делятся ими с другими. Эдгар был таким человеком. /.../
Исторические личности чувствуют себя одинокими - будучи и на пике своей карьеры, и в одиночестве. Одиночество - удел великих людей. Он испытал это на себе. /.../ Мы не можем судить его здесь сегодня. Это предстоит сделать будущим поколениям. Великие вещи видны издалека, независимо от того, что и кто сегодня говорит. Объективные суждения о нем будут вынесены через 20, через 50 лет.
У великих людей всегда есть миссия. У тех школьников, которые сражались за свою страну 100 лет назад, была своя миссия. У Эдгара тоже всегда была миссия. Эта миссия называлась „Верю в Эстонию“. Но у великих людей всегда есть слабости и поражения. Именно это делает их по-настоящему великими. В случае с Эдгаром, конечно, можно сказать, что у него были слабости, ошибки и проигрыши. Но мало о ком можно сказать, что он всегда поднимается после падения. Но Эдгар всегда вставал. За исключением последнего раза.
Здесь, в этом зале, сидят люди, которым он помогал, которых поддерживал, для которых он был другом и отцом. В этом зале есть много людей, которые в долгу перед ним. Но самое главное, в этом зале есть люди с благодарностью в сердце. В этом зале сидит народ Эстонии. Дорогой Эдгар, эстонский народ благодарит тебя.