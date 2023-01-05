ВИДЕО | Министры о 30 миллионах на закупку газа, повышении зарплаты педагогам и смягчении энергетического кризиса

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу отметил, что страны запада должны найти возможности для поиска замороженных российских активов, чтобы использовать их для поддержки Украины.

По поводу решения некоторых европейских стран не пускать прилетающих из Китая без результатов теста на коронавирус, министр подчеркнул, что Эстония таких ограничений не принимала, поскольку это касается тех стран, у которых прямое сообщение в Китаем.

Министр финансов Аннели Аккерманн пожелала, чтобы в 2023 году война закончилась победой Украины, смягчилась инфляция и выросла покупательская способность. Министр рассказала, что одним из сегодняшних решений правительства стало отделение ветропарка Рижского залива в отдельный от общего концерна Eesti Energia проект. Часть активов будут переданы новой фирме, единственным акционером которого станет Eesti Energia. Ожидания собственника предполагают, что рост производства энергии в ближайшие годы будет идти из возобновляемых источников, в том числе, с помощью ветропарков.

Еще одной важной темой министр финансов назвала изменение регистра налогообязанных лиц для операторов платформ, результатом которого станет четкая картина происходящего в платформенной экономике и более здоровая предпринимательская среда.

Министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут рассказала, что принято решение увеличить акционерный капитал Центра резервов на 30 млн евро, чтобы можно было сформировать резервы газа. Сиккут поблагодарила тех жителей Эстонии, предпринимателей и частных лиц, кто уменьшил свое потребление электроэнергии или сместил его с часов пик.

Министр государственного управления Рийна Солман обратила внимание на выделение средств на повышение зарплат педагогам. Кроме того, около полумиллиарда поддержки в 2023 году получат муниципальные школы.