Тревожные сутки на дорогах: пассажирка выпрыгнула из движущегося авто, военный автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе

Вчера в 8:49 на улице Салу теэ в поселке Пеэтри волости Раэ из движущегося Mercedes-Benz Vito, которым управлял 25-летний мужчина, выпрыгнула 30-летняя пассажирка. Женщину доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В 17:02 в волости Сауэ на 19-м км шоссе Таллинн-Палдиски 46-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения не справилась с управлением своим автомобилем Toyota Avensis и врезалась в фонарный столб. Водителя доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Около 17:25 на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Лыуна в Тапа (Ляэне-Вирумаа) произошло дорожно-транспортное происшествие, где военный автомобиль Hummer, которым управлял 23-летний мужчина, сбил переходившую дорогу 24-летнюю женщину. Пешехода доставили в больницу Раквере. Обстоятельства ДТП выясняются.