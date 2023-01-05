Ученому Тартуского университета, выступившему против войны, не продлили ВНЖ в Эстонии

„Эстонское государство отказало мне в виде на жительство, несмотря на мой 4-летний контракт с Тартуским университетом. Причина отказа - санкции против россиян и белорусов, введенные еще в апреле 2022 года. Так что все по закону. Я сделал все возможное, чтобы показать свою полезность для эстонского общества и научных кругов. Жаль, потому что были большие планы на мою университетскую работу, которая теперь будет совсем удаленной, а значит, ограниченной“, - написал Шишков.

Андрей Шишков - научный сотрудник Школы теологии и религиоведческих исследований Тартуского университета, секретарь Синодальной библейско-богословской комиссии Русской православной церкви. В апреле прошлого года вместе с группой активистов выразил протест против позиции патриарха Кирилла по поводу войны в Украине.

Шишков - активный спикер, много выступал в прессе и на эстонском телевидении в качестве эксперта по различным вопросам в своей области.

Теолог поблагодарил эстонских коллег, с которыми работал долгие годы.

„Все это время в Эстонии я чувствовал большую поддержку со стороны эстонских коллег. Хочу выразить огромную благодарность Ирине Паэрт, которая пригласила меня в исследовательский проект и в Эстонию. Ваша поддержка по-прежнему актуальна.

Я хочу поблагодарить университетскую корпорацию, особенно Рихо Альтнурме, Роланда Каро и Урмаса Ныммика. Большое спасибо Кайри Отс, которая является моим проводником в университетской бюрократии. Я благодарю Лийну Ээк и всех моих коллег по проекту „Православие как солидарность“ за их помощь и поддержку. Большое спасибо Маритт Андреевой за помощь в переводе на эстонский язык. Также я хотел бы поблагодарить тех благотворителей, которые не хотели бы афишировать свои имена. Их помощь была очень ценна для меня.

У меня еще есть четыре месяца по рабочей визе, чтобы решить, куда ехать дальше. И я буду продолжать работать с университетом и проектом удаленно. Но из другой страны“, - подытожил Шишков.

В России Шишков не раз подвергался осуждению в СМИ за свою позицию по войне в Украине.