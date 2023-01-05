Три экс-футболиста „Левадии“ перешли в зарубежные клубы
В составе „Левадии“ происходит ряд изменений: зимой команду покинули несколько игроков, в том числе и игроки основного состава, которые трудоустроились за границей. В новом сезоне „Левадии“ придется обойтись без Роберта Кирсса, Артура Пикка и Марка Оливера Рооснуппа.
По окончанию сезона ходило много слухов, что Кирсс скоро продлит контракт с „Левадией“, но в итоге этого не произошло и Кирсс до вчерашнего дня находился в статусе свободного агента. Однако теперь он стал игроком польского клуба „Сандецья“, который выступает в первой лиге Польши.
„Сандецья“ в настоящее время с 14 очками занимает последнее (18-е) место в первой лиге Польши. Однако команды с 15-го по 17-е место находятся на расстоянии одного очка друг от друга. Кирсс подписал контракт с поляками на полтора года.
Последние два сезона Кирсс играл за „Левадию“, в составе которой в 2021 году стал чемпионом Эстонии. За сборную Эстонии Роберт Кирсс отыграл 14 матчей и забил один гол.
В прошлом сезоне 25-летний Марк Оливер Рооснупп сыграл за „Левадию“ в 33 матчах чемпионата Эстонии, забил восемь голов и отдал восемь голевых передач. Универсальный полузащитник провел десять игр за сборную Эстонии.
Рооснупп подписал с сербским клубом „Напредак“ контракт на 1,5 года. Команда из города Крушевац занимает десятое место в турнирной таблице высшей лиги Сербии, в прошлом сезоне они заняли восьмое место.
Рооснупп — второй легионер в команде после словенца Клемена Болха. Опытный Марко Путинчанин, который помог „Левадии“ стать чемпионом Эстонии в 2021 году, также играет за „Напредак“.
29-летний левый защитник Артур Пикк, ранее выступавший за „БАТЭ“ (Беларусь), „Ружомберок“ (Словакия), „Медзь“ (Польша), „КуПС“ (Финляндия), „Диошдьёр“ (Венгрия) и „РФШ“ (Латвия), в прошлом сезоне представлял „Левадию“.
В минувшем сезоне Пикк забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Его новый польский клуб „Одра“ занимает 16-е место в первой лиге Польши. Клуб и игрок подписали на полтора года контракт, который можно будет продлить еще на два года.
Пикк, который 48 раз представлял сборную Эстонии, стал третьим игроком из „Левадии“, переехавшим границу.