Футбол
05.01.2023, 07:26

ВИДЕО | „Левадия“ подписала двух вратарей Максима Павлова и Оливера Ани

 
Максим Павлов и Оливер Ани
Максим Павлов и Оливер Ани
ФОТО: Isabell Berg / FCI Levadia

Таллиннский футбольный клуб „Левадия“ подписали двух молодых вратарей, Максима Павлова и Оливера Ани.

19-летний Максим Павлов является воспитанником нарвского „Транса“. В высшей лиге чемпионата Эстонии он сыграл 21 матч, из них в восьми не пропустил ни одного гола.

24-летний Оливер Ани играл в первой лиге за „Нымме Юнайтед“. В минувшем сезоне провел в первой лиге 19 матчей.

Оба вратаря подписали с „Левадией“ двухлетние контракты.

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