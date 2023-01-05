05.01.2023, 07:26
ВИДЕО | „Левадия“ подписала двух вратарей Максима Павлова и Оливера Ани
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Таллиннский футбольный клуб „Левадия“ подписали двух молодых вратарей, Максима Павлова и Оливера Ани.
19-летний Максим Павлов является воспитанником нарвского „Транса“. В высшей лиге чемпионата Эстонии он сыграл 21 матч, из них в восьми не пропустил ни одного гола.
24-летний Оливер Ани играл в первой лиге за „Нымме Юнайтед“. В минувшем сезоне провел в первой лиге 19 матчей.
Оба вратаря подписали с „Левадией“ двухлетние контракты.