Эстония поддержит вступление Молдовы в Европейский союз

По словам Сутта, принятое летом решение Европейского совета наделить Молдову статусом государства-кандидата на вступление в ЕС стало важной вехой в процессе интеграции. „Мы с радостью поделимся своим опытом и поддержим вступление Молдовы в Европейский союз, – сказал он. – Надеюсь, что несмотря на сложную ситуацию в сфере безопасности и экономики, Молдова будет активно предпринимать необходимые шаги и сможет при первой возможности начать переговоры о вступлении“.