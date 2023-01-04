Эстония поддержит вступление Молдовы в Европейский союз(8)
Сегодня состоялась встреча председателя комиссии Рийгикогу по иностранным делам Андреса Сутта с вице-премьером, министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску. Сутт заверил, что Эстония готова делиться опытом и поддерживать Молдову на пути ее вступления в Европейский союз.
По словам Сутта, принятое летом решение Европейского совета наделить Молдову статусом государства-кандидата на вступление в ЕС стало важной вехой в процессе интеграции. „Мы с радостью поделимся своим опытом и поддержим вступление Молдовы в Европейский союз, – сказал он. – Надеюсь, что несмотря на сложную ситуацию в сфере безопасности и экономики, Молдова будет активно предпринимать необходимые шаги и сможет при первой возможности начать переговоры о вступлении“.
Помимо ситуации в Молдове, стороны обсудили развязанную Россией войну в Украине. Сутт отметил, что Украине необходимо оказывать всестороннюю поддержку столько, сколько это потребуется, т. е. до ее победы. Сутт положительно отозвался о том, как Молдова справляется с большим потоком военных беженцев.