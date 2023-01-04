В Таллинне в этом году начнется реконструкция железнодорожного переезда Тонди
Объявлен тендер на перестройку железнодорожного переезда Тонди. Подача предложений продлится до 13 февраля.
Весной прошлого года жителям был представлен проект постройки многоуровневого железнодорожного переезда Тонди. На основе предложений и идей, полученных от жителей, был составлен проект, 27 декабря был объявлен тендер на строительство железнодорожного переезда Тонди.
Основной целью работ является обеспечение безопасного передвижения как пешеходам и велосипедистам, так и другим участникам движения.
Согласно проекту, реконструкция охватит участок улицы Тонди протяженностью примерно 300 метров, также будет обновлен участок улицы Котка (от ул. Тонди до ул. Тедре). Кроме того, будут спроектированы и обновлены подземные инженерные сети, а также установлено уличное освещение на основе энергосберегающей технологии.
В ходе реконструкции будут построены тротуары шириной 2,5–3,5 метра и обновлен доступ к ж/д платформе. Для озеленения реконструированного участка будет высажено 200 различных растений и деревьев.
„Мы хотим реализовать подобные проекты в нескольких местах по всему городу, и перекресток Тонди – первый среди них. Железнодорожный переезд Тонди планируется построить на двух уровнях, чтобы он был безопаснее прежде всего для легкового транспорта, но в том числе и для всех остальных участников движения“, – сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет. „Сейчас железная дорога и проезжая часть пересекаются на одном уровне и, например, грузовому транспорту и автобусам совершить правый поворот довольно трудно. Разделение перекрестка на уровни сделает его значительно более безопасным и удобным“, – добавил Свет.
„Строительство многоуровневого железнодорожного переезда Тонди является одним из самых долгожданных и важных проектов для района Кристийне в этом году, так как тысячи людей ежедневно пользуются этой транспортной развязкой“, – сказал старейшина района Яанус Рийбе, и добавил: „Этот район стремительно развивается. В 2018 году была отремонтирована улица Тонди на участке от Линну теэ до ул. Котка, а в 2020 году здесь было открыто новое, современное здание Тондиской школы, теперь очередь дошла до перекрестка Тонди. В последние годы в этом районе также велось активное строительство жилых и коммерческих зданий“.
Заказчиком работ является Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства.
Срок выполнения строительных работ составляет 19 месяцев с момента заключения договора.