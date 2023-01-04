В Таллинне в этом году начнется реконструкция железнодорожного переезда Тонди

Весной прошлого года жителям был представлен проект постройки многоуровневого железнодорожного переезда Тонди. На основе предложений и идей, полученных от жителей, был составлен проект, 27 декабря был объявлен тендер на строительство железнодорожного переезда Тонди.

Основной целью работ является обеспечение безопасного передвижения как пешеходам и велосипедистам, так и другим участникам движения.

Согласно проекту, реконструкция охватит участок улицы Тонди протяженностью примерно 300 метров, также будет обновлен участок улицы Котка (от ул. Тонди до ул. Тедре). Кроме того, будут спроектированы и обновлены подземные инженерные сети, а также установлено уличное освещение на основе энергосберегающей технологии.

В ходе реконструкции будут построены тротуары шириной 2,5–3,5 метра и обновлен доступ к ж/д платформе. Для озеленения реконструированного участка будет высажено 200 различных растений и деревьев.

„Мы хотим реализовать подобные проекты в нескольких местах по всему городу, и перекресток Тонди – первый среди них. Железнодорожный переезд Тонди планируется построить на двух уровнях, чтобы он был безопаснее прежде всего для легкового транспорта, но в том числе и для всех остальных участников движения“, – сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет. „Сейчас железная дорога и проезжая часть пересекаются на одном уровне и, например, грузовому транспорту и автобусам совершить правый поворот довольно трудно. Разделение перекрестка на уровни сделает его значительно более безопасным и удобным“, – добавил Свет.