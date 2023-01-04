Новости Эстонии
04.01.2023, 18:29

Урмас Рейнсалу о замороженных российских активах: имущество страны-агрессора нужно использовать для поддержки Украины

 (18)
Урмас Рейнсалу
Урмас Рейнсалу
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

В минувший четверг кабинет министров поставил перед Министерствами юстиции и иностранных дел задачу проработать правовую сторону вопроса об использовании замороженных российских активов для помощи Украине, передает rus.err.

„Заморозка означает, что имущество, скажем так, стоит. Образно говоря, находится в подвешенном состоянии. Цель должна быть в том, чтобы этот большой ресурс направить на восстановление, на поддержку Украины“, - сказал министр иностранных дел ЭР Урмас Рейнсалу.

„В перспективе это существенно ослабит Россию, устрашит агрессора. Следовательно, политическое обоснование для него есть. Что касается поиска юридического обоснования, то сейчас в Европе правило, что отчуждение имущества возможно если есть конкретное решение суда. В частности, например, в случае криминального делопроизводства - конфискация“, - подчеркнул министр.

„В общем международное правило заключается в том, что сторона причинившая ущерб должна его компенсировать. То есть нужно создать механизм компенсации. Я думаю, что в этом смысле юридически это возможно, а политически крайне необходимо сделать“, - добавил Рейнсалу.

Оставить комментарий Читать комментарии (18)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии