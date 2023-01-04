Урмас Рейнсалу о замороженных российских активах: имущество страны-агрессора нужно использовать для поддержки Украины

„Заморозка означает, что имущество, скажем так, стоит. Образно говоря, находится в подвешенном состоянии. Цель должна быть в том, чтобы этот большой ресурс направить на восстановление, на поддержку Украины“, - сказал министр иностранных дел ЭР Урмас Рейнсалу.

„В перспективе это существенно ослабит Россию, устрашит агрессора. Следовательно, политическое обоснование для него есть. Что касается поиска юридического обоснования, то сейчас в Европе правило, что отчуждение имущества возможно если есть конкретное решение суда. В частности, например, в случае криминального делопроизводства - конфискация“, - подчеркнул министр.

„В общем международное правило заключается в том, что сторона причинившая ущерб должна его компенсировать. То есть нужно создать механизм компенсации. Я думаю, что в этом смысле юридически это возможно, а политически крайне необходимо сделать“, - добавил Рейнсалу.