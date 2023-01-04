ЧП в посольстве России в Латвии: в здании найдено вещество неизвестного происхождения

В 15.08 на пульт дежурного ГПСС поступил сигнал из здания посольства о том, что там, возможно, найдено неизвестное вещество, передает латвийский „Дельфи“ .

В Госполиции при этом также сообщили, что в 13.54 из посольства РФ поступила информация о том, что на их адрес поступила подозрительная посылка.