04.01.2023, 17:20
ЧП в посольстве России в Латвии: в здании найдено вещество неизвестного происхождения(10)
ФОТО: Delfi
В среду, 4 января, в здании посольства РФ в Латвии, расположенном в Риге, возможно, обнаружили вещество неизвестного происхождения. Об этом сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.
В 15.08 на пульт дежурного ГПСС поступил сигнал из здания посольства о том, что там, возможно, найдено неизвестное вещество, передает латвийский „Дельфи“.
В Госполиции при этом также сообщили, что в 13.54 из посольства РФ поступила информация о том, что на их адрес поступила подозрительная посылка.
На месте происшествия работают спасатели и другие ответственные службы.