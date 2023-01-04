04.01.2023, 16:36
Нетрезвая женщина напала на сотрудника полиции
ФОТО: | Õhtuleht
В Тартумаа перебравшая с алкоголем женщина напала на полицейского, в отношении нее возбуждено уголовное дело, сообщила Лыунаская префектура.
Во вторник полиция получила вызов в село Рыху (Тартуский уезд), где в одной из квартир знакомая хозяину женщина затеяла ссору и отказалась уходить.
Полиция задержала женщину с целью отвезти ее проспаться в Тартускую тюрьму, но женщина проявила агрессивность и в отношении стражей порядка, при этом она ударила одного из сотрудников полиции, находившихся при исполнении служебных обязанностей.
Полицейский травмы не получил и продолжил нести службу, а пьяную женщину отвезли в тюрьму. В отношении нее возбуждено уголовное дело.