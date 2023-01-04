Россия требует у Израиля компенсацию за велогонщика

Бронзовый призер ЧМ-2021 в кейрине Яковлев в августе уведомил ФВСР о намерении выступать за Израиль. Гонщик поменял спортивное гражданство и выступает на международных соревнованиях, но не может поехать на Олимпиаду без согласования перехода со стороны ФВСР, сообщает РБК.



„Миша захотел догнать уходящий поезд и поехать на Игры в Париже. Не знаю, удастся ли ему это сделать. Пока согласования на этот счет нет и позиция нашего НОК такая же“, — сказал Екимов.



Глава федерации заявил, что организация „вправе рассчитывать на компенсацию за этот переход“. „Такая практика существует во всем мире. Компенсируйте нам определенную сумму за этого парня и мы дадим авторизацию на участие в Олимпиаде. Мы как федерация выдвинули такие требования“, — добавил Екимов.



Екимов не назвал сумму компенсации.



В начале марта Международный союз велосипедистов (UCI) аннулировал статус российских команд, лишил международного статуса нескольких запланированных в стране велогонок, отстранил сборную России от участия в международных стартах. Российские гонщики могут участвовать в соревнованиях под эгидой UCI только в нейтральном статусе и при условии, что их команда не зарегистрирована как российская или белорусская.