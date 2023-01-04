ГАЛЕРЕЯ | В Нарве открыли новую достопримечательность и обновленную зону отдыха

По словам мэра Катри Райк, смотровая площадка „5-кроновый вид“ в Нарве – это новое место, откуда открывается прекрасный вид на оба приграничных города. „Свое название она получила благодаря эстонской 5-кроновой купюре. На лицевой стороне банкноты изображен портрет Пауля Кереса, известного эстонского шахматиста, международного гроссмейстера и известного теоретика шахмат, родившегося в Нарве. С обратной стороны - вид на Нарвский замок Германа, реку Нарву и Ивангородскую крепость. Изображение гравюры с банкноты можно увидеть на бетонной стене на смотровой площадке и сравнить его с сегодняшним видом на крепостной ансамбль Нарвы и Ивангорода“, - сказала Катри Райк.

В период 2021–2022 гг. были выполнены следующие строительные работы: продолжение набережной реки в зоне отдыха Йоаорг от ул. Линнусе, на полуострове и далее до футбольного поля, в т. ч. укрепление берега реки, реконструкция мостов, установка энергосберегающего освещения и строительство смотровой площадки „5-кроновый вид“. Строительными работами занималась компания RTS Infraehitus OÜ. Авторами проекта развития зоны отдыха Йоаорг являются фирма Arhitektuuribõroo JVR OÜ (конкурсная работа Suur Jalutuskäik), автор проекта смотровой площадки „5-кроновый вид“ - Kuubis OÜ. Надзор собственника за строительными работами осуществляла фирма Lindvill OÜ.

Cтроительство велосипедно-пешеходной дорожки с энергосберегающим освещением от футбольного поля до улицы Раудсилла, соединяющей верхний и нижний уровни прогулочной зоны Йоаорг, продолжается. Срок завершения работ - осень 2023 года.

Строительство осуществляется в рамках проекта „Речные променады-3“. Основная цель проекта „Речные променады III“ — это комплексное развитие и благоустройство променадов с целью превращения приграничной территории в привлекательное место для развития туризма и бизнеса.